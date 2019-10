Francesco Arca ringrazia Morandi: “Ecco cosa ha fatto per mia madre”

Il rapporto tra Francesco Arca e Gianni Morandi dopo L’isola di Pietro

Francesco Arca è davvero onorato di aver lavorato accanto a Gianni Morandi. L’attore toscano è una delle new entry della terza stagione de L’Isola di Pietro, che ha riportato qualche anno fa Morandi alla fiction. Dietro le quinte tra Arca e Gianni si è creato un bel rapporto, fatto di stima, affetto e tanta complicità. E quando Francesco ha chiesto al collega più maturo di fare un video per la madre, che è una sua grande fan, il 74enne non si è di certo tirato indietro, dimostrando ancora una volta la propria umiltà nonostante la lunga e intensa carriera. “Gianni è molto amato dalla mia famiglia, in particolare da mia madre, e un giorno gli ho chiesto di girare un piccolo video per lei. Gianni lo ha fatto subito”, ha confidato l’ex tronista di Uomini e Donne a Tv Sorrisi e Canzoni.

Francesco Arca è orgoglioso del lavoro fatto insieme a Gianni Morandi

“Durante la prima scena che ho girato con Morandi ero emozionatissimo”, ha poi confidato Francesco Arca alla rivista edita da Mondadori. Non solo: durante le pause sul set de L’isola di Pietro i due si mettevano addirittura a cantare. “Mi stavo preparando a un provino per una produzione spagnola in cui dovevo cantare il brano Maria, Marì. Ci siamo messi nel suo camerino, io in camicia bianca e lui a petto nudo con la chitarra in mano. All’inizio ero intimidito, ma poi mi ha aiutato a intonare la canzone”, ha ricordato Arca, che da qualche anno sta lavorando parecchio in Spagna. Una scelta supportata dalla compagna Irene Capuano, dalla quale ha avuto i figli Maria Sole e Brando.

Francesco Arca si divide tra l’Italia e la Spagna grazie al supporto di Irene

“Se sono cambiato e ho fatto passi da gigante anche nel lavoro, lo devo tanto anche alla mia famiglia che mi trasmette un senso di appartenenza e di sicurezza e mi fa affrontare vittorie e sconfitte sempre con il giusto equilibrio”, ha rimarcato Francesco Arca.