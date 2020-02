Arca a La Vita in Diretta: a sorpresa Chiatti e Bocci, parole su Irene

Francesco Arca ospite a La Vita in Diretta: cosa ha detto su La Vita Promessa e sull’ex Laura Chiatti

La Vita Promessa, la fiction di Rai 1 con protagonisti Luisa Ranieri e Francesco Arca, è ufficialmente tornata in onda la scorsa domenica, con una prima puntata davvero interessante. Chi conosce la storia già dalla prima stagione saprà bene il carattere oscuro e malavitoso del personaggio interpretato proprio da Arca che è stato ospite de La Vita in Diretta durante la puntata di venerdì 28 febbraio. L’attore ha raccontato qualcosa in più sul suo Vincenzo Spanò, uomo davvero misterioso del quale però ricordiamo l’amore verso Carmela, anche se si parla di un amore tutt’altro che positivo e romantico. Nonostante una parte consistente dell’intervista vertesse sulla fiction, Arca non ha dato anticipazioni sulla trama. Si è parlato invece molto della sua vita privata, toccando ovviamente temi caldi, quali il matrimonio con la sua Irene e il rapporto con l’ex Laura Chiatti, intervenuta attraverso un video messaggio.

Francesco Arca e Laura Chiatti: le parole di lei e l’emozione di lui

Non è una novità il fatto che, finito l’amore, tra Francesco e Laura Chiatti sia continuata una splendida amicizia, che ha incluso anche le rispettive famiglie e i rispettivi compagni. L’attrice, che fa coppia con Marco Bocci, ha stupito Arca con un video messaggio davvero tenero, in cui ha detto: “Sai quanto di voglio bene! Quel bene che lega la mia famiglia alla tua famiglia. In bocca al lupo amore, per questa nuova esperienza“. Parole che potrebbero risultare stonate in bocca ad un’ex fidanzata, ma non se si tratta di Francesco Arca e Laura Chiatti. In diverse occasioni, infatti, i due hanno parlato apertamente del loro splendido rapporto che non crea nessun tipo di gelosia ad Irene Capuano oppure a Marco Bocci (anche lui ha voluto sorprendere Arca con un altro video messaggio).

Arca e Irene: il matrimonio è nell’aria?

Con Irene, Francesco Arca ha trovato la pace nel cuore. Insieme a lei è riuscito a costruire una bellissima famiglia e come lui stesso ha ammesso: “Mi sono innamorato di lei, mi ha dato sicurezza soprattutto di impegnarmi“. E a proposito di matrimonio? “Per adesso no. Ci stiamo concentrando sulla famiglia e i figli, che tolgono tante energie, anche economiche. Ci può essere un progetto, ci sarà. C’è. Ma non adesso“.