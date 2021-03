Francesco Arca: ecco perché non sposa Irene Capuano

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Arca e Irene Capuano. I due stanno insieme dal 2013 e formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. In realtà la storia d’amore tra Francesco e Irene è nata qualche anno prima ma i due, che hanno partecipato entrambi a Uomini e Donne, si sono allontanati per qualche tempo prima di tornare insieme e mettere su famiglia.

Francesco Arca e Irene Capuano hanno infatti due figli: Marisa Sole, sei anni, e Brando, tre anni. Una famiglia solida che però non è stata ancora benedetta dal matrimonio. Perché Arca e Irene non sono ancora convolati a nozze? Queste le parole dell’attore al settimanale Di Più Tv:

“Sposarci? Mi creda, Irene e io non ne abbiamo mai parlato. Stiamo bene così. Anzi benissimo”

Il 41enne ci ha tenuto ad aggiungere:

“Posso dire di aver realizzato uno dei grandi sogni della mia vita: quello di avere una famiglia serena. Finché le cose continuano ad andarmi così, mi considero fortunato”

Nonostante il lavoro – che va avanti alla grande – Francesco Arca è un padre presente e amorevole. Spesso viene fotografato dai paparazzi al parco con la compagna Irene Capuano e i figli Maria Sole e Brando. Arca ringrazia però spesso la Capuano, che non ha esitato a definire una donna straordinaria.

Grazie alla compagna Francesco Arca ha realizzato un altro grande sogno: quello di affermarsi come attore all’estero, in Spagna. Dopo aver lavorato accanto a Luisa Ranieri ne La vita promessa, Arca ha cominciato a studiare spagnolo e si è cercato un agente a Madrid.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha recitato in due serie spagnole: Los nuestros e Promeas de Arena. Nel 2021 Francesco Arca sarà di nuovo sul set in Spagna, per girare un telefilm dedicato al mondo della moda. L’attore ha spiegato che Irene l’ha incoraggiato a provare questa nuova avventura.

Non solo: quando Francesco Arca è all’estero, su qualche set, Irene Capuano si occupa in pieno dei piccoli Maria Sole e Brando senza far pesare nulla al suo compagno.

Irene Capuano: chi è la compagna di Francesco Arca

Irene Capuano è una modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al contrario di quanto si può pensare, Irene non ha corteggiato Francesco Arca nel programma di Maria De Filippi bensì Fernando Vitale, che non l’ha però scelta. Prima di Arca, Irene ha avuto una liason con Thomas De Gasperi, il cantante degli Zero Assoluto. Nel passato di Francesco, invece, diverse storie importanti, come quella con Laura Chiatti.