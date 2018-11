Francesco Arca, compleanno lontano dalla famiglia: il gesto di Irene

Francesco Arca compie gli anni e la sua Irene gli dedica dolci parole

Belli, felici e più uniti che mai, Francesco Arca e la sua fidanzata Irene Capuano sui social sono l’emblema della felicità. Proprio oggi, in occasione del compleanno dell’ex tronista di Uomini e Donne, Irene ha scelto di dedicargli un dolce post sul suo profilo Instagram. Nel breve video, la compagna di Arca è in compagnia dei due figli nati dall’amore con Francesco. Maria Sole, 3 anni, e Brando Maria di appena sette mesi. La canzoncina che la mamma intona insieme ai bambini è la classica cantata durante tutti i compleanni: Tanti auguri a te.

Francesco Arca festeggia il suo 39esimo compleanno lontano dalla sua famiglia

Ad accompagnare il video, troviamo anche una dolce dedica da parte di Irene che si fa portavoce dell’intera famiglia: “Amore mio, amore nostro..anche questo compleanno lo passeremo lontani, ma credo nel detto ‘ciò che non uccide fortifica’, e se tu sei Hulk, Maria Sole è Spiderman, Brando Maria è Batman ed io sono Wonder Woman, allora siamo veramente invincibili”. Conclude poi parlando del sincero sentimento che la lega al suo uomo: “Ti amo come si ama una volta nella vita, come ti amo ora, come ti amerò per sempre. Auguri 39enne…e questa canzoncina stonata è per te!”.

Francesco Arca ed Irene Capuano insieme dal 2013

La coppia, insieme dal dicembre 2013 è, quindi, in procinto di festeggiare ben 5 anni di puro amore. Fuori casa per impegni lavorativi, Francesco dovrà accontentarsi degli auguri social della sua splendida famiglia. Intanto, l’ormai famoso attore, pubblica, a sua volta, una foto sulla sua bacheca mostrando una linguaccia. La didascalia sotto lo scatto indica gli anni: 39! Tanti i commenti e gli auguri arrivati sotto l’appena citato post. Fan e colleghi dello spettacolo sempre pronti a condividere i momenti importanti aspettando i 40.