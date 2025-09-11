Francesca Tocca rompe il silenzio su Baby Gang: la verità sui gossip

Nelle scorse ore, è uscita fuori la notizia che Baby Gang è stato arrestato, poiché trovato in possesso di una pistola. Il suo nome, nei mesi scorsi, è stato spesso accostato a quello di Francesca Tocca, la nota ballerina professionista di latino americano. La talentuosa artista è conosciuta in Italia soprattutto perché fa parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi da ormai diversi anni. Inoltre, ha avuto una lunga storia d’amore con Raimondo Todaro e insieme hanno anche avuto una figlia.

Mentre si parla di un ritorno di fiamma tra Francesca e Raimondo, entrambi si ritrovano a smentire gli ultimi gossip. Nelle scorse ore, l’ex professore di Amici ci ha tenuto a dire la sua sulla voce che lo vede vicino all’ex corteggiatrice Gaia Gigli. Todaro ha condiviso una Storia su Instagram dove palesemente smentisce di avere una love story con la ragazza, affermando di non averla mai conosciuta. Il tutto con molta ironia. Al contrario, la Tocca si è ritrovata a smentire con un tono che evidenza la sua rabbia.

Alessandro Rosica su Instagram si è sempre detto certo del fatto che ci sia stata una relazione tra Francesca e Baby Gang. L’esperto di gossip, però, oggi ha aggiunto altri dettagli che, giustamente, hanno infastidito la ballerina. Ebbene, Rosica si è detto convinto del fatto che l’arresto del giovane trapper abbia confermato il motivo per cui la Tocca non avrebbe mai fatto luce sulla loro presunta love story. Ma ecco che la stessa ballerina ora ci ha tenuto a smentire categoricamente il tutto, anche se non in modo esplicito.

Con una Storia su Instagram, Francesca ha riportato le parole dell’esperto di gossip, per far capire al suo pubblico cosa sta accadendo, e ha aggiunto: “Caro Rosica Alessandro o come ti chiami, direi che mi hai leggermente stancato, ne parleremo nelle sedi opportune. A presto!”. In questo modo, per la prima volta, la Tocca ha parlato del gossip che riguarda questa sua presunta relazione. Non solo, per sottolineare la sua smentita, la ballerina ha precisato, riferendosi a Rosica: “Mi stupisco della gente che segue questo tizio e gli dà adito”.

Mentre Todaro si è lasciato andare a una smentita in chiave ironica, prontamente condivisa anche da Gaia Gigli, alla Tocca è toccato fare tutt’altro. In ogni caso, sembra che i due ballerini ultimamente si sia riavvicinati e non solo come genitori. Infatti, le ultime notizie di gossip ormai li vedono di nuovo formare una coppia. D’altronde è già capitato in passato di vederli separarsi per poi assistere a un ritorno di fiamma. E chissà che anche questa volta Raimondo e Francesca non sorprendano i fan annunciando di essere tornati a formare una coppia.