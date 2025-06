Francesca Tocca: la nuova fiamma è il rapper Baby Gang? Spunta la segnalazione

Ci risiamo, si rincorrono le voci di una nuova possibile frequentazione per Francesca Tocca. Dopo la separazione ufficiale dal coreografo e padre della figlia Jasmine, Raimondo Todaro, la ballerina torna a far parlare di sé con un altro presunto flirt. La segnalazione arriva dall’Investigatore Social, Alessandro Rosica, che parla di un flirt tra la Tocca e il rapper Baby Gang, più giovane di lei di ben 12 anni.

Dopo la fine del loro amore, Todaro e la Tocca non sono scomparsi dal radar del gossip. Lui, che nella prossima edizione di Ballando Con Le Stelle tornerà a vestire i panni di maestro, ha rivelato dei retroscena sui loro primi incontri. Lei a Verissimo non ha escluso un riavvicinamento con l’ex, anche se per ora preferisce il loro rapporto da separati. Finora ha sempre ammesso di essere single, smentendo anche una voce che la voleva innamorata del barbiere Davide Greco, ma ora spuntano altre voci. Dopo aver ballato per lui, tra il rapper Baby Gang e Francesca Tocca potrebbe essere nato qualcosa.

Francesca Tocca e Baby Gang: la segnalazione

Alessandro Rosica, conosciuto come l’Investigatore Social ha condiviso un’immagine della ballerina insieme al rapper nel backstage del concerto di lui a Roma. Lo scorso gennaio avevano fatto il giro del web, alimentando i primi rumors, i video dell’esibizione di Francesca proprio ad un concerto del rapper. La sensualità della ballerina non passa mai inosservata e secondo qualcuno tra i due era nata la scintilla proprio in questa occasione. Ora la conoscenza sembra essere andata oltre la semplice amicizia, ma si parla solo di flirt senza impegno. Niente di serio, vista anche la differenza di età (lei classe 1989 e lui 2001). Fonti vicine alla ”coppia” dicono a Rosica che la Tocca vorrebbe far rigare dritto il rapper, noto soprattutto per le sue vicende giudiziarie.

Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, è stato infatti arrestato nel 2016 per aggressione ad un poliziotto e ha scontato diverso tempo tra comunità e carcere minorile per questo e altri reati, come rapina e detenzione illegale di armi. Era inoltre coinvolto nella sparatoria a Milano del 2022 insieme al rapper Simba La Rue. Oggi è libero e nei suoi album vanta collaborazioni insieme ai maggiori artisti del momento come Ghali, Rkomi, Geolier, Emma, Lazza e Sfera Ebbasta.