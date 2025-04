Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato? Annuncio a sorpresa di Verissimo

Pare che sia tutto vero, Francesca Tocca, dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, avrebbe ritrovato l’amore. La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi sarà ospite a Verissimo domenica 13 aprile. Ad annunciarlo è stato lo stesso programma di Canale 5 sui suoi profili social. A colpire la didascalia che ha tutto il sapore di uno spoiler. In particolare, la trasmissione ha riferito che la danzatrice narrerà con intensità il nuovo capitolo di vita che sta vivendo. Il tutto accompagnato dall’emoij con il cuore rosso passione.

“Francesca Tocca racconterà intensamente un nuovo capitolo della sua vita 💖 Appuntamento domenica alle 16.30 su Canale5!”. Questo l’annuncio di Verissimo. Da settimane si sussurra che la ballerina, dopo aver chiuso la relazione con l’ex marito Todaro, avrebbe trovato serenità e amore tra le braccia di Davide Greco, noto anche come il “barbiere dei vip”, in particolare dei rapper. L’uomo infatti ha curato le acconciature di diversi volti noti tra cui Guè Pequeno, Rocco Hunt, Tony Effe, Sfera Ebbasta e Gigi D’Alessio.

Da segnalare inoltre che da quando la cronaca rosa ha iniziato a sussurrare della presunta love story tra Tocca e Greco, né lei né lui hanno smentito la faccenda. Ora l’ospitata a Verissimo, con il programma che preannuncia rivelazioni sentimentali da parte della danzatrice. Invece è calato definitivamente il tramonto sul matrimonio con Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, cosa si sa della fine del matrimonio

Il coreografo e l’ex moglie, dopo aver annunciato la rottura, hanno spiegato che continueranno a remare nella stessa direzione per il bene della figlia Jasmine, 12 anni. I due ex coniugi hanno inoltre dichiarato di essersi lasciati dopo aver vissuto un periodo complesso che li ha portati a prendere la decisione di porre fine al matrimonio. Nessuna spiegazione dettagliata è stata fornita sui motivi che hanno condotto la love story al naufragio. Francesca Tocca, domenica a Verissimo, potrebbe fare luce anche su tale punto.

Da rimarcare inoltre che Todaro, dopo l’addio, ha continuato a piazzare like ai post social dell’ex moglie che invece non ha ricambiato i gesti. Tra l’altro Francesca, per alcuni giorni, ha anche levato il ‘segui’ su Instagram all’ex marito. Attualmente invece lo segue.