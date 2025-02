Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato? Il nome (non è il signor nessuno)

Francesca Tocca braccata dal gossip. Lo scorso gennaio la ballerina ha annunciato la fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Ora, su di lei, trapelano voci che la vorrebbero fidanzata o comunque coinvolta in una liaison con un uomo vicino al mondo dello spettacolo. Di chi si sta parlando? Di Davide Greco, noto come il barbiere dei vip, in particolare dei rapper visto che ha curato i look di personaggi del calibro di Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Rocco Hunt, Tony Effe, ma anche Gigi D’Alessio e altri volti famosi. A sussurrare che ci sarebbe una tresca tra la danzatrice e l’imprenditore palermitano 30enne è l’esperta di gossip Denianira Marzano, la quale nelle scorse ore ha fatto sapere di aver ricevuto una soffiata sulla presunta neonata relazione sentimentale.

Deianira Marzano, sui suoi account social, ha riferito che una utente le ha segnalato il nuovo flirt dell’ex moglie di Todaro, assicurandole di avere prove, quali commenti e foto, che confermerebbero l’indiscrezione. L’esperta di gossip ha inoltre fatto notare che Greco ha piazzato un cuore rosso ‘passione’ sotto a un post social dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi. Il 30enne palermitano, che è titolare di tre saloni in Sicilia (a Trapani, ad Alcamo e a Marsala), è una vera e propria star su Instagram. Il suo profilo è seguito da oltre 830 mila followers. Sarebbe lui l’uomo che avrebbe fatto dimenticare l’ex marito alla Tocca.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, il mistero sulle cause della rottura

Poco più di un mese fa, vale a dire il 23 gennaio, Todaro e Tocca, attraverso un comunicato social congiunto, hanno reso noto che il loro matrimonio è giunto al capolinea. Probabilmente la rottura è avvenuta settimane prima. Infatti i due da almeno un paio di mesi non si mostravano assieme. A far capire che la crisi in corso era alquanto profonda anche il fatto che durante il periodo di Natale hanno trascorso le festività in solitaria.

Mistero sulle cause che hanno innescato la rottura. Il coreografo e l’ex moglie, che assieme hanno una figlia (Jasmine, nata nel 2013), si sono limitati a dire che prima di prendere la decisione di separarsi hanno dato tutto ciò che avevano da dare al rapporto e che sempre avranno rispetto l’uno per l’altra, consapevoli anche che Jasmine, in qualche modo, ossia non più da marito e moglie, li unirà per sempre.