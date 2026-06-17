Francesca Tocca e Eros Ramazzotti, gossip rovente: il racconto sull’invito “speciale” del cantante

Si accende di nuovo il gossip attorno a Francesca Tocca che, da quando è terminato il suo matrimonio con Raimondo Todaro, più volte è finita per essere chiacchierata dalla cronaca rosa del Bel Paese, sebbene ufficialmente non si è più legata a nessun altro uomo. L’ultima voce coinvolge Eros Ramazzotti e un presunto invito speciale che il cantante di “Terra promessa” avrebbe fatto recapitare alla ballerina. Martedì 16 giugno, l’artista, impegnato in “Una Storia Importante World Tour”, ha fatto tappa nella sua città natale, cantando allo Stadio Olimpico di Roma. Circa 42mila i fan hanno acquistato il biglietto per assistere all’evento. E tra questi è apparsa anche la danzatrice. E poi?

Eros Ramazzotti e il retroscena sul presunto invito speciale a Francesca Tocca

Poi, secondo quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Tocca sarebbe spuntata nella zona vip. Il giornalista, nel lanciare l’indiscrezione, ha anche pubblicato uno scatto in cui si vede la 36enne proprio all’ingresso dell’area riservata alle persone famose. E chi l’ha invitata? Sembra, stando sempre alla versione resa nota da Parpiglia, che sia stato Eros in persona a farle recapitare il pass per entrare nella zona esclusiva.

“L’invito arrivava direttamente dal cantante, che è tornato single dopo la fine della storia con Dalila. P.S.: anche la Tocca è single”, ha sottolineato il giornalista che ha lasciato intendere che dietro all’invito potrebbe esserci anche una sorta di particolare interesse del cantante per la danzatrice. Naturalmente si rimane nel campo delle ipotesi e nulla più.

Il gossip messo a tacere su Marcello Sacchetta e l’ex moglie di Raimondo Todaro

Tocca, di recente, è stata anche accostata al collega Marcello Sacchetta. I due sono stati protagonisti all’Eurovision 2026 danzando per Sal Da Vinci. A fine esibizione, è scattato un bacio di scena. A molti, però, è parsa un’effusione vera e propria e non da copione. Così le voci di un presunto flirt hanno cominciato a divampare a più non posso. Sacchetta ha smentito di avere un legame che vada oltre l’amicizia con Francesca. Anche quest’ultima, attraverso il suo staff, ha lasciato trapelare che non c’è stata alcuna liaison con l’ex volto di Amici.