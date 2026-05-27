Raimondo Todaro, “ho rivisto Francesca Tocca e vi dico come è andata”: il racconto del coreografo

Raimondo Todaro, conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha rivisto l’ex moglie Francesca Tocca. Lo ha raccontato lo stesso coreografo siciliano in un’intervista concessa al Messaggero. Ha inoltre parlato della sua attuale fidanzata, Giorgia, persona lontana dal mondo dello spettacolo. In particolare, ha riferito perché, per tutto il reality, ha deciso di mantenere assoluta privacy sul legame con la ragazza, evitando di coinvolgerla nelle dinamiche del programma.

L’incontro con Francesca Tocca e le parole sulla fidanzata: Raimondo Todaro a cuore aperto

Non appena è terminato il GF Vip, che lo ha visto arrivare in finale e posizionarsi al terzo posto, ha abbracciato la figlia Jasmine, trascorrendo del tempo con lei. Poi è tornato a Catania nella sua scuola di danza dove ha salutato gli allievi. Ha anche incontrato l’ex moglie, che, mentre il reality stava finendo, era impegnata all’Eurovision Song Contest 2026. All’evento ha ballato con Marcello Sacchetta. Una coreografia pensata per accompagnare Sal Da Vinci sul palco.

“Si è persa gli ultimi giorni perché era impegnata con l’Eurovision del quale non ho potuto vedere niente. Sapevo che fosse a maggio, poi quando hanno prolungato il Grande Fratello ho perso un po’ il senso del tempo. Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante”, ha confidato Todaro in merito all’incontro con Tocca, con la quale, dopo la separazione, è rimasto in ottimi rapporti. Durante il GF Vip ha anche speso parole di profonda stima per lei.

Non ha invece fatto cenno alla sua attuale compagna. Motivo di così tanto riserbo? “Lo avevamo già concordato prima. Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo. Sono contento di essermi comportato così”, ha dichiarato. Dunque, sembra che la relazione proceda.

Tornando all’avventura nella Casa più spiata d’Italia, l’ha definita una “esperienza indimenticabile”, aggiungendo di essere molto contento di aver raggiunto la finale e di essere salito sul gradino più basso del podio. Nessuna delusione per non aver vinto. Todaro ha anche spiegato di essere particolarmente soddisfatto in quanto crede di aver dato un’immagine di sé al pubblico veritiera.

Abituato a essere un maestro di danza e ad avere ruoli in tv lontani dal mondo del reality, è comunque riuscito a calarsi nei panni del concorrente in modo positivo. “È stato strano, un salto nel vuoto – ha osservato – Si è trattato di un’esperienza talmente folle da essere completamente diversa da tutto quello che avevo fatto prima. Sono comunque abituato ai giudizi da quando avevo sei anni e facevo le gare. Ai miei ragazzi insegno sempre che bisogna accettarli: il mondo è bello perché è vario. L’importante è potersi guardare allo specchio, mettendo anche in conto di non piacere a tutti”.

Archiviate le ruggini con Selvaggia Lucarelli

A commentare le dinamiche del programma, quest’anno c’era la new entry Selvaggia Lucarelli. Todaro la conosce bene. Con lei ha lavorato per anni a Ballando con le Stelle. Lei nel ruolo di giurata, lui in quello di maestro. Tra i due si sono create ruggini nel corso del tempo. Ruggini che a sorpresa, al Grande Fratello Vip, si sono via via affievolite. Chi pensava che avvenissero scontri pesanti tra i due, si è dovuto ricredere.

“Io – ha detto il coreografo – l’ho sempre apprezzata, credo abbia 158 attributi quadrati. Non ho mai capito bene perché non le facessi simpatia, ma può succedere. Ho apprezzato molto che, finita la puntata, me lo abbia detto“.

Come già dichiarato pochi giorni fa, ha ribadito che, qualora Milly Carlucci o Maria De Filippi dovessero richiamarlo per tornare a Ballando con le Stelle o ad Amici, risponderebbe presente.