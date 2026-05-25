Raimondo Todaro commenta il bacio di Francesca Tocca e Sacchetta e su Amici: “Tornerei a una condizione”

Raimondo Todaro, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip in cui si è classificato terzo, si è raccontato a ruota libera a Libero Magazine, facendo un bilancio dei 63 giorni trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. Ha inoltre commentato la performance dell’ex moglie Francesca Tocca all’Eurovision Song Contest 2026, quella del bacio sul palco con Marcello Sacchetta. Ha anche spiegato che tornerebbe di corsa a ricoprire il ruolo di prof ad Amici, qualora Maria De Filippi lo richiamasse. Direbbe però di sì a patto che venga rispettata una condizione da lui considerata imprescindibile.

Raimondo Todaro: “Ecco come ho vissuto il GF Vip”

Il coreografo è arrivato fino in fondo. Solamente Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno fatto meglio di lui. Ha descritto l’avventura al GF Vip come “strana”, in quanto nella sua vita di tutti i giorni non si ritrova mai fermo per molte ore. Nel reality è riuscito a vincere la noia ponendosi degli obiettivi, conoscendo gli altri inquilini e organizzando alcune attività:

“Io cercavo di organizzarmi la giornata in modo da far passare il tempo, Quando eravamo in molti, c’erano talmente tante cose da fare e persone con cui chiacchierare, che il tempo passava velocemente. La doppia puntata aiutava, e io cercavo di organizzarmi con l’allenamento, con la piscina, con le coreografie da preparare. Qualche volta arrivavano delle attività da fare dal Grande Fratello. Poi si cercava di conoscere le persone, di ascoltare la vita di ognuno di loro. In questo modo, il tempo passava abbastanza velocemente. Verso la fine, eravamo però tutti abbastanza stanchi ed eravamo talmente pochi che si sentiva la differenza rispetto alle settimane iniziali”.

Todaro ha aggiunto di essere molto felice del terzo posto e di essere arrivato in finale. Quando gli è stato domandato cosa gli sia mancato di più, ha riferito che ha sofferto il non poter vedere la figlia, la sua famiglia, gli amici e i suoi allievi di danza. Colpisce il fatto che non ha in alcun modo menzionato la nuova fidanzata. Da capire se per una questione di privacy oppure se ci sono altri motivi dietro la scelta di non fare cenno alla donna.

Nel programma ha legato molto con Francesca Manzini. Il rapporto con l’imitatrice, di natura amichevole, può darsi che continuerà anche al di fuori degli studi televisivi. “Io e Francesca – ha rivelato – ci siamo sentiti di recente, non siamo riusciti a vederci, perché appena uscito dalla Casa mi sono dedicato a mia figlia. L’ho però sentita in videochiamata sia ieri che l’altro ieri. Sicuramente ci organizzeremo, anche se non so come dato che viviamo lontani. Francesca, Niccolò, Johnny, Renato: ho stretto amicizia con tanti di loro e sono sicuro che manterremo i rapporti”.

Il ballo di Francesca Tocca e Marcello Sacchetta all’Eurovision: il commento di Todaro

Mentre il coreografo si apprestava a concludere la sua esperienza al Grande Fratello Vip, l’ex moglie danzava sul prestigioso palco dell’ESC con Marcello Sacchetta. Alla fine del ballo è scattato un bacio di scena ritenuto da alcuni un bacio vero. Il gossip ci ha ricamato a non finire. Che cosa ne pensa Todaro di tutto ciò?

“Non ho visto la performance; quando sono entrato nella Casa, Francesca mi aveva detto che era appena stata contattata da Sal Da Vinci per andare in Austria. Mi aveva detto il mese di maggio, e io ero abbastanza tranquillo perché sapevo di finire il 28 aprile, qualora fossi arrivato in fondo. Quando ci hanno detto del prolungamento, è stato uno dei miei primi pensieri, perché sapevo che lei non ci sarebbe stata per quasi tutto il mese di maggio. Ho poi avuto rassicurazioni dalla produzione del Grande Fratello sul fatto che la situazione di mia figlia era sotto controllo. Non ho però seguito niente”.

Chissà se Raimondo davvero non ha visto nulla dell’esibizione di Tocca oppure se in realtà l’ha visionata, preferendo però non pronunciarsi pubblicamente.

L’ipotesi di un ritorno ad Amici

Todaro per anni è stato uno dei maestri di Ballando con le Stelle. Dopodiché è stato ‘acquistato’ da Amici dove per tre anni ha svolto il ruolo di professore. A proposito dei due talent, ha spiegato che li rifarebbe entrambi, anche se si tratta di due format totalmente diversi. Nel primo si lavora con gente famosa che nella vita non danza; nel secondo invece ci sono giovani ragazzi che studiano per sfondare nel ballo e nella musica.

E se Maria De Filippi chiamasse per la prossima edizione di Amici, cosa risponderebbe? “Io sono stato benissimo lì, ho fatto tre anni meravigliosi, accetterei assolutamente. Quello è il mio lavoro. Accetterei con la condizione di riuscire a seguire anche i miei ragazzi fuori.”