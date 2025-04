Francesca Tocca “dirà che sta col barbiere”: reazione furiosa al gossip

La storia d’amore di Francesca Tocca e Raimondo Todaro è ormai giunta al termine. In questi mesi, spesso si è parlato di un’eventuale nuova relazione per la ballerina, che è tornata a far parte del corpo di ballo dei professionisti per il Serale di Amici 24. Domenica 13 aprile, sarà ospite della nuova puntata di Verissimo. Ed è proprio su questa nuova intervista nel salotto di Silvia Toffanin che è nato un gossip, al quale la Tocca ha replicato duramente.

“P.S. La Tocca sarà a Verissimo domenica, dove sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa col barbiere”, queste le parole di Deainira Marzano. A Francesca quanto detto in queste ore dall’esperta di gossip su Instagram non è passato inosservato. Infatti, ecco che la ballerina professionista ha prontamente replicato con rabbia: “P.S. Sono single e tale voglio restare!!! Quindi direi che vi potete cercare altre argomentazioni. E lasciarmi stari. Grazie, Francesca”.

Dunque, nessuna nuova relazione per la Tocca, che ha chiaramente dichiarato oggi di essere single, dopo la fine della sua relazione con Todaro. Francesca e Raimondo hanno reso ufficiale la loro rottura a gennaio scorso, dopo settimane di indiscrezioni legate alla fine del loro matrimonio. Entrambi hanno deciso di condividere una nota congiunta per dichiarare che sono tornati single dopo anni di amore.

Sebbene ci siano stati dei problemi che hanno causato la rottura, tra Tocca e Todaro non ci sarebbero state mancanze di rispetto. Nel profilo di Francesca è anche possibile notare qualche like di Raimondo, che quest’anno non si trova a rivestire il ruolo di insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un chiaro gesto, che va a confermare che tra loro i rapporti sono rimasti distesi e sereni.

I due avranno preso questa decisione anche per il bene della loro figlia, Jasmine, che ha 11 anni. Allo stesso tempo, va anche detto che la Tocca ha eliminato dal suo profilo Instagram le foto che la ritraevano con Todaro. Un momento di rabbia l’ha portata a compiere questo gesto oppure lei è rimasta la persona più delusa da questa rottura? Fatto sta che, come dice lei oggi, al momento vuole vivere la sua vita da single!