Francesca Tocca compie gli anni: le parole di Valentin (video)

Oggi 24 luglio 2020 Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, spegne 31 candeline. Negli ultimi mesi sono cambiate molte cose nella sua vita privata: il matrimonio con Raimondo Todaro, altro danzatore celebre della tv italiana (è nella squadra di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle) è giunto al capolinea, ma un nuovo amore è presto sbocciato. Quello che sta vivendo al fianco di Valentin Alexandru Dumitru, conosciuto nell’ultima stagione del talent show di Canale 5. Prima i rumors sulla neonata coppia, poi l’uscita allo scoperto dei diretti interessati che hanno confermato le indiscrezioni della cronaca rosa. Così oggi il 21enne rumeno (compirà gli anni tra poco, il 30 luglio), ha dedicato un pensiero speciale alla fidanzata. L’amore è decollato….

Amici, Valentin festeggia il compleanno di Francesca Tocca: “Non chiedo più niente al mondo”

“Non pretendo di più, non chiedo più niente al mondo”. Così Valentin per omaggiare il compleanno di Francesca. Il danzatore ha espresso le dolci parole in una serie di Stories pubblicate su Instagram dove ha mostrato diversi momenti felici passati con la Tocca. La relazione ormai ha spiccato il volo. Si ricorda che la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto quando Raimondo Todaro, ex marito della ballerina di Amici, ha anch’esso ufficializzato la relazione con Paola Leonetti, giovane 23enne. A dare la notizia è stato il magazine Chi negli scorsi giorni. Coincidenza o mossa calcolata? Più probabile che Francesca e Valentin, dopo aver visto Todaro vivere il nuovo rapporto alla luce del sole, abbiano avuto uno stimolo in più per non ‘nascondersi’.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: matrimonio finito ma ottimi rapporti

Tocca e Todaro hanno chiuso il loro matrimonio senza strascichi. Dall’unione è nata una figlia, Jasmine (7 anni). Prima che Raimondo annunciasse la fine del legame coniugale si sono sprecate le voci che volevano la storia con Francesca in crisi per via di presunti tradimenti. Il ballerino ha spiegato che non è accaduto nulla di quanto fatto trapelare dalla cronaca rosa. Semplicemente con l’ex moglie è venuta a mancare la passione. Il danzatore di Ballando con le Stelle dichiarava inoltre di nutrire la speranza che la Tocca potesse ritrovare presto la serenità al fianco di un altro uomo. Prontamente accontentato!