Francesca Tocca chiamata dal GF Vip per una sorpresa a Todaro: la risposta della ballerina, retroscena

Raimondo Todaro continua a essere uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Il coreografo ed ex prof di Amici è una delle personalità più forti e divisive tra quelle presenti nella Casa più spiata d’Italia. Inoltre il suo nome finisce spesso al centro del gossip. Da quanto lui stesso ha confidato nel reality, ad attenderlo fuori c’è una ragazza a cui si è legato dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, con la quale ha avuto la figlia Jasmine. La rottura non è stata soft. Tocca, mesi fa, intervistata a Verissimo parlò di mancanze di rispetto nei suoi confronti. Todaro, invece, al GF Vip ha speso parole al miele per l’ex moglie, definendola una grande madre e una grande donna. Una fonte consultata da Deianira Marzano ha riferito un curioso retroscena riguardante la danzatrice.

Il Grande Fratello Vip avrebbe chiamato Francesca Tocca

Una ‘gola profonda’ ha sussurrato a Marzano che gli autori del GF Vip avrebbero chiamato Francesca e le avrebbero domandato se fosse disponibile per organizzare una sorpresa all’ex marito. E che cosa avrebbe risposto la ballerina? Picche. Cioè, no grazie. L’indiscrezione, al momento, non ha trovato né conferme né smentite; è comunque probabile che chi lavora nel dietro le quinte del programma abbia sondato il terreno per coinvolgere Tocca. Ed è altrettanto probabile che, sempre ammesso e non concesso che le sia arrivato un invito, abbia rifiutato di prendere parte al reality, seppur estemporaneamente.

Da quando Todaro è al GF Vip, l’ex moglie non ha sfruttato in alcun modo la visibilità di riflesso che si è ritrovata a gestire. Zero commenti, zero dichiarazioni, zero interviste sul percorso dell’ex marito. Una decisione saggia per non finire nel frullatore mediatico. Tocca, ciò che aveva da dire sulla sua separazione, lo ha detto chiaramente nella già citata ospitata a Verissimo, facendo rivelazioni piuttosto eclatanti. Da allora ha cercato di defilarsi il più possibile dalla cronaca rosa, evitando qualsivoglia polemica a livello pubblico con il padre di sua figlia. Anche Todaro non ha mai cercato lo scontro, almeno pubblicamente, con l’ex moglie.