Francesca Tocca “a casa di Can Yaman”, è amore? Il divo turco rompe il silenzio

Pochi giorni fa Can Yaman e Francesca Tocca sono finiti al centro del gossip dopo che si è sussurrato che la ballerina sarebbe stata avvistata a casa del divo turco. Dagospia ha rilanciato l’indiscrezione, dando per certo che l’attore avese ospitato nel suo appartamento l’ex moglie di Raimondo Todaro. “Lei è stata vista entrare e uscire dalla casa di Yaman”, si legge sul portale fondato da Roberto D’Agostino. Sulla vicenda è intervenuto il diretto interessato, che è stato protagonista di uno sfogo sui social. Tuttavia, ai più attenti, non è sfuggito che non ha smentito l’incontro con la danzatrice.

Can Yaman e Francesca Tocca hanno avuto un incontro “ravvicinato”?

Quindi l’incontro “ravvicinato” c’è stato oppure no? Si faccia un piccolo passo indietro. Una fanpage di Yaman, dopo che si è diffuso il gossip, ha pubblicato un lungo messaggio. Il divo, nel leggerlo, come riferito da Coming Soon, lo ha condiviso sul suo profilo social. Evidentemente ha sposato in toto il contenuto in questione in cui è stato sostenuto che, indipendentemente dal fatto che un certo pezzo di notizia sia vero o no, bisognerebbe sempre ricordare un principio molto semplice, “ossia che la vita privata di una persona non ci appartiene”.

Nel messaggio è stato aggiunto che, quando si parla di quello che avviene all’interno o intorno alla casa privata di qualcuno, è sempre opportuno mantenere un certo livello di discrezione. “Incrociare per caso una particolare circostanza – recita sempre lo scritto – non significa necessariamente che debba diventare oggetto di storie, curiosità o pettegolezzo”.

Incontro con Francesca Tocca: nessuna smentita da parte di Can Yaman

Nel messaggio condiviso da Can sono anche state menzionate specifiche protezioni legali che proteggono la privacy e la confidenza delle persone, “dalla protezione della casa garantita dalla Costituzione fino alle leggi sulla protezione dei dati personali, compreso il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Non è quindi questione di decidere, senza conoscere tutti i fatti, se una particolare situazione costituisce o non costituisce una violazione della privacy”.

Infine è stato sostenuto che anche alle persone famose dovrebbe essere sempre garantita la privacy e che il rispetto deve venire prima del pettegolezzo. Francesca Tocca non è stata nominata esplicitamente, ma sembra proprio che l’attore abbia fatto riferimento al recente gossip circolato sul suo stesso conto e su quello della ballerina. Colpisce il fatto che in tutto il lungo discorso non c’è traccia di una smentita sul fatto che l’incontro a casa del divo ci sia stato.