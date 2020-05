Francesca Sofia Novello, retroscena Sanremo: “Scortata dalla polizia”

Francesca Sofia Novello si racconta, retroscena inedito su Sanremo: “Scortata dalla polizia”

Francesca Sofia Novello a ruota libera. La modella ha trascorso la quarantena al fianco di Valentino Rossi, a Tavullia. L’amore con il centauro cresce rigoglioso e si fa sempre più solido. Nel frattempo la giovane, confidandosi al magazine Oggi, è tornata a parlare della sua esperienza al Festival di Sanremo 2020, quello che ha innescato una serie di infinite polemiche su Amadeus prima della partenza della kermesse. “Una donna che sa stare un passo indietro”, l’aveva definita il conduttore, scatenando un can can mediatico rumorosissimo. Ma questa è storia nota. Ciò che non è storia nota, è il fatto che Francesca, alla prima conferenza stampa dell’evento, ci è arrivata a sirene spiegate, scortata dalla polizia. No, nessun problema di sicurezza. Soltanto un ritardo da colmare velocemente…

Francesca Sofia Novello: “Andrei di corsa a Sanremo 2021”

“Stavo arrivando in ritardissimo alla prima conferenza stampa della mia vita”, racconta la modella, “Eravamo imbottigliati nel traffico, l’autista ha provato in tutti i modi a passare, ma non c’erano spiragli”. Dunque, ecco il soccorso in extremis delle forze dell’ordine. “Mi ha salvato la Polizia: è arrivata e ci ha scortato con le sirene. Sono stati fantastici”. A proposito di Sanremo, Amadeus e Fiorello ci saranno anche nel 2021. Se glielo riproponessero? “Ci andrei di corsa. Loro sono due fuoriclasse”.

“Fiorello è un fenomeno, andava a braccio, tutto quello che avete visto sul palco è nato dal suo genio”

Tra poco, il 16 maggio, lo showman siciliano taglierà il traguardo dei 60 anni. “Tantissimi auguri e un invito formale al Ranch di Valentino”, dice Sofia Novello, “Loro sono molto amici. Fiorello è un fenomeno, andava a braccio, tutto quello che avete visto sul palco è nato dal suo genio, dalla sua spontaneità. Poi è stato fondamentale per calmarmi. Prima di scendere le scale, ero di pietra, terrorizzata.” E ancora: “Lui continuava a farmi ridere, quando ‘Ama’ mi ha annunciato, Rosario ha fatto finta di trattenermi. ‘Aspetta, prima devi farti un selfie con me'”.