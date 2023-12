Francesca Sofia Novello: “Facevo l’amore con Rossi nel paddock”

Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, è stata ospite di Diletta Leotta, confidandosi a ruota libera nel podcast Mamma dilettante. La modella, a sorpresa, ha anche rivelato dettagli della vita intima vissuta con il ‘Dottore’, spiegando che è capitato che abbia fatto l’amore con il pilota prima delle corse, in una stanza dell’area frequentata dai motociclisti nel corso delle gare.

Così la giovane mamma a proposito delle avventure amorose con Valentino:

“Rapporti intimi nel paddock? Non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera. Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa. Il paddock è un paese con 20-30 team. La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini. E poi ci sono le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Valentino Rossi. I piloti hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove, che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline. Quindi non è che c’è tutto questo gran da farsi a letto… Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava. Però non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera”.

Insomma, secondo la testimonianza di Francesca Sofia Novello, niente atti osceni in luogo pubblico, ma lontano da occhi indiscreti l’amore circola negli angoli appartati dei paddock. La modella, sempre confessandosi a Diletta Leotta, ha parlato della sua vita famigliare. Con l’ex pilota ha avuto una figlia, la piccola Giulietta, che ora ha un anno e mezzo. L’idea è quella di allargare la famiglia e di dare alla piccina un fratellino o una sorellina.

Francesca ha infatti spiegato che ha sempre sognato di avere una famiglia numerosa e di far crescere i bambini insieme: “Credo che la condivisione sia un valore fondamentale per la loro educazione. Giulietta lo capisce bene, perché è una bambina dolce e generosa”.

La modella ha aggiunto che Giulietta è una bimba a cui piacciono molto le moto. Evidentemente ha ereditato tale passione dal papà. Per questo la piccina appare felice quando va al ranch di Rossi dove si svolgono delle gare tra piloti.

La nascita di Giulietta e il ritiro di Valentino Rossi: il segno del destino

Infine la Novello ha ricordato il momento in cui ha saputo di essere incinta. Inizialmente ha preferito non dirlo al compagno in quanto era impegnato in una gara (Valentino allora era un pilota professionista). “Non ho voluto rivelare a Valentino la mia gravidanza fino a dopo il weekend di gara, perché non volevo distrarlo”, ha spiegato la modella.

Quella domenica Rossi cadde e decise di non ripartire. Una volta rientrato a casa, Francesca Sofia gli ha rivelato di essere in dolce attesa. Una notizia che è coincisa con la scelta di Valentino di dire addio alle corse: “Lui mi ha confessato che pensava di lasciare le corse. Ci siamo abbracciati e consolati”.

Altro segno del destino è stato il giorno della nascita di Giulietta: la bimba è venuta alla luce il 4 marzo 2022, proprio il giorno in cui iniziava il nuovo Mondiale delle moto. Il primo senza la leggenda Valentino Rossi. “Abbiamo seguito la gara insieme con la nostra piccola tra le braccia”, ha concluso la Novello. Per il ‘Dottore’ si è chiuso un capitolo della sua vita e se ne è aperto uno nuovo, quello segnato dalla paternità.