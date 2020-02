Francesca Sarasso dopo Amici: la cantante si sfoga dopo l’eliminazione

Si ferma la corsa al serale di Francesca: la ragazza è stata bocciata agli esami di sbarramento

La scuola di Amici è giunta al suo momento decisivo: stiamo parlando degli esami di sbarramento che consentono l’accesso al serale. Tutti gli allievi sono concentrati al massimo e stanno preparando le esibizioni per strappare il tanto atteso pass alla fase finale del programma condotto da Maria de Filippi. Per qualcuno che ce la fa, c’è sempre qualcuno che invece deve rinunciare al sogno. E oggi questa sorte è toccata alla cantautrice Francesca Sarasso. L’artista piemontese che giusto poco tempo fa aveva mandato a casa Michelangelo non è riuscita a convincere i giudici ad affidarle l’ambita maglia verde. Chissà, se avesse avuto più tempo a disposizione all’interno della scuola forse ce l’avrebbe fatta date anche le sue indiscutibili doti musicali. Ma tant’è, la terna di professori non ha avuto dubbi ed è toccato a Rudy Zerbi comunicarle l’esito negativo dell’esame che la ragazza ha accettato in maniera molto sportiva.

Francesca Sarasso e i suoi progetti futuri dopo Amici

Dopo l’eliminazione dalla scuola, Francesca Sarasso è apparsa comunque serena e ha espresso le sue emozione tramite un lungo post su Instagram. Per prima cosa ha ringraziato i vocal coach con i quali ha avuto la possibilità di lavorare che le hanno insegnato molto tecnicamente ma anche da punto di vista umano. La cantante ha poi voluto ringraziare tutti i fan che già aveva e anche quelli che l’hanno conosciuta dopo questa esperienza che, come ribadisce Francesca, è stata davvero importante: “Sono felice di essere salita su questo palco che mi ha dato l’opportunità di farvi ascoltare la mia musica, di raccontarmi”. Infine ha anche scherzato sulla sua oramai celeberrima “pettinatura all’ananas”.

La corsa verso il serale continua: chi saranno i prossimi ammessi?

Le maglie verde stanno per essere tutte finalmente assegnate: il serale inizierà tra una manciata di giorni. Quali saranno gli ultimi allievi a strappare il pass per l’ambita fase finale? Per scoprirlo non perdete tutti gli appuntamenti con la scuola di Amici e i suoi esami di sbarramento!