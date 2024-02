Francesca Neri, Amendola addio: il nuovo fidanzato, dettagli e foto

Dopo la fine del lungo matrimonio con Claudio Amendola, Francesca Neri ha ritrovato il sorriso in amore. A circa un anno e mezzo dalla separazione, l’attrice è stata paparazzata da Chi Magazine in compagnia di Silvano Loia, responsabile acquisti di Rai Way. Le foto diffuse dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sono inequivocabili. Tra i due la complicità è altissima, segno che la Neri ha voltato definitivamente pagina per quel che riguarda il versante sentimentale.

Francesca e Silvano sono stati sorpresi a trascorrere un romantico weekend nella splendida cornice di Firenze, in occasione del 60esimo compleanno dell’attrice, che ha spento le candeline lo scorso 10 febbraio. Non si sa da quanto tempo si sia formata la coppia, ma è fuor di dubbio che il legame abbia una natura amorosa e non soltanto amichevole. Più che probabile che i due si frequentino da almeno alcuni mesi.

In particolare, Chi Magazine ha commentato le paparazzate spiegando che il manager e l’attrice sono rimasti ‘barricati’ nella stanza d’hotel prenotata per quasi tutto il tempo trascorso nel capoluogo toscano. Sono usciti soltanto per fumare una sigaretta sul balcone e per fare un po’ di shopping dove non si sono fatti mancare qualche effusione in pubblico. Inoltre sono stati pizzicati a baciarsi sulla banchina del treno diretto a Roma. Un bacio rapido, che però funge da prova del nove sul fatto che il rapporto sia ben avviato.

Chi è Silvano Loia, il nuovo fidanzato di Francesca Neri

Silvano Loia è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Lavora come procurement manager di Rai Way Spa. Altrimenti detto è il responsabile acquisti della società che detiene e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisvio della Tv di Stato. Sul suo conto non ci sono altre informazioni. Loia è assai riservato. Lo stesso vale per Francesca Neri che da sempre protegge accuratamente la sua sfera privata.

Anche Claudio Amendola, dopo la conclusione del matrimonio, ha voltato completamente pagina. Nel maggio 2023 l’attore è stato immortalato con Giorgia, una misteriosa donna. Non è dato sapere se la frequentazione abbia avuto un seguito oppure se sia finita in un vicolo cieco.