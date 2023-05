Claudio Amendola, chi è la nuova fidanzata Giorgia e quanti anni ha

By

La foto davanti ad un ristorante fa propendere molti ad ipotizzare una relazione tra i due. Su Giorgia, però, non si sa nulla.

Sembrerebbe esserci una nuova fiamma nella vita di Claudio Amendola. Dopo la separazione con Francesca Neri, ufficializzata ad ottobre, ora pare esserci Giorgia nella quotidianità dell’attore sessantenne, recentemente coinvolto nella serie Il Patriarca. Di questo nuovo amore, tuttavia, si sa ancora poco. Si dice che i due stiano insieme da ottobre e condividano lo stesso appartamento.

La foto al ristorante: insieme e sorridenti

A fotografarli insieme è stato il settimanale Diva e Donna. I due vengono mostrati mentre chiacchierano fuori da un ristorante. Un pranzo che sembrerebbe aver messo a repentaglio la privacy di entrambi, ora finiti nel mirino dei paparazzi dopo aver mantenuto una certa riservatezza su una loro possibile storia. Mentre ingannano il tempo tra una portata e l’altra, i due vengono fotografati sorridenti e sereni. Quella che sembrerebbe essere una semplice chiacchierata tra amici, per molti viene intesa come il segnale di una relazione recentemente sbocciata. Le voci vicine alla coppia, si dice, vedrebbero Claudio Amendola molto preso da Giorgia.

Di questa sua nuova fiamma, però, non si sa quasi nulla. Non è dato sapere il cognome, si dice solo che lavori nel mondo dello spettacolo come costumista e che sia più giovane di 15 anni rispetto alla sua dolce metà (si presume, quindi, abbia intorno ai 45 anni). L’inizio ad ottobre è, infine, l’unico dettaglio conosciuto sulla loro frequentazione. Già allora si rincorrevano le voci sulla crisi con Francesca Neri.

La separazione con Francesca Neri

Dopo 25 anni insieme, di cui 12 di matrimonio, la coppia aveva ufficializzato la separazione l’ottobre scorso. Claudio e Francesca hanno avuto anche un figlio insieme (Rocco, 24 anni). Quello che sembrava essere un legame solido, si è rotto a sorpresa, dopo una serie di voci sulla crisi, prima smentite e poi confermate. Claudio era rimasto insieme a Francesca anche quando quest’ultima aveva dovuto affrontare la cistite cronica, dando l’idea di una coppia solida, e, soprattutto, affiatata.

“Con Francesca ho scritto il libro più bello della mia vita” dirà lui a Verissimo. Ciò non toglie come la rottura tra i due sia giunta in maniera inaspettata e inspiegabile. Resta da capire se Claudio e la sua nuova fiamma Giorgia siano intenzionati ad ufficializzare la loro relazione ed uscire allo scoperto, oppure se decideranno di tenere ancora nascosto il presunto legame.