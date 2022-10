Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero separati. Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati continuano a tenere le bocche cucite ma la ricostruzione fatta dal Messaggero appare più credibile che mai. Fino allo scorso agosto l’attore romano smentiva la crisi ma pare che in realtà il matrimonio fosse finito da tempo.

Secondo il quotidiano romano, Amendola e Neri avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale con grande serenità e lo avrebbero depositato nelle cancellerie del Tribunale di Roma già dalla seconda settimana di ottobre. Mancherebbe solo l’ufficialità da parte del giudice insomma, ma sarebbe ufficiale che i due attori non sono più una coppia.

Tra l’altro la star dei Cesaroni, grande tifoso romanista, avrebbe avuto al suo fianco lo stesso legale di Francesco Totti, che cura da anni pure gli interessi della Roma, ovvero Antonio Conte. Francesca Neri, invece, si sarebbe affidata all’avvocato Paola Frigione..

Come puntualizza il Messaggero, l’ex opinionista del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi avrebbe lasciato il tetto coniugale già dallo scorso luglio, nonostante proprio in quel periodo avesse smentito le voci di una crisi. Stando all’accordo raggiunto, dovrà pagare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio Rocco che hanno in comune e che oggi ha 23 anni. La casa di famiglia resterà alla Neri.

La relazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri sono stati insieme per 25 anni. Nel corso del tempo hanno vissuto diverse crisi e per un periodo si sono anche allontanati. Non a caso l’attrice e produttrice ha assicurato che il marito è stato l’uomo che più ha amato ma che più l’ha fatta soffrire. Nel 2010 la coppia è convolata a nozze in gran segreto a New York.

Qualche anno prima la nascita dell’erede Rocco: per Francesca il primo, per Amendola il terzo dopo Alessia e Giulia nate dal precedente matrimonio con Marina Grande, una donna molto riservata. Qualche tempo fa, in un’intervista a Verissimo, la Neri ha ammesso che la presenza del marito è stata fondamentale per lei negli ultimi, dolorosi, anni (ha scoperto di soffrire di cistite cronica).

Più volte Francesca Neri ha spinto Claudio Amendola a lasciarla, a non condividere un dramma così grande, ma la star del piccolo e grande schermo è sempre rimasto al suo fianco.