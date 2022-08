Nessuna separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Almeno stando a quanto dichiarato dall’ex opinionista del Grande Fratello al settimanale Di Più Tv. L’attore romano, 59 anni, ha rigorosamente smentito tutti gli ultimi gossip sulla sua vita privata.

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”

Tutto è partito da un’indiscrezione di Diva e Donna. A detta della rivista, specializzata in pettegolezzi, Claudio Amendola aveva già portato via di casa le sue cose per traslocare altrove. Dagospia ha aggiunto particolari piccanti: la presenza di una terza incomoda che avrebbe fatto perdere la testa al figlio del mitico Ferruccio.

Voci che ora Claudio Amendola ha prontamente negato anche se non ha rilasciato ulteriori dettagli a riguardo. Resta in silenzio stampa, invece, Francesca Neri, che negli ultimi anni ha abbandonato il mondo dello spettacolo a causa di una malattia cronica, la cistite interstiziale.

Malattia che non ha una cura e che ha portato l’attrice 58enne a dire addio a set e altri impegni cinematografici e televisivi. A causa di questa sindrome Francesca ha affrontato momenti davvero complicati che però è riuscita a superare grazie alla presenza di Claudio e del figlio Rocco, che oggi ha 22 anni.

La relazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri stanno insieme da 25 anni. Nel corso del tempo hanno vissuto diverse crisi e per un periodo si sono anche allontanati. Non a caso l’attrice e produttrice ha assicurato che il marito è stato l’uomo che più ha amato ma che più l’ha fatta soffrire. Nel 2010 la coppia è convolata a nozze in gran segreto a New York.

Qualche anno prima la nascita dell’erede Rocco: per Francesca il primo, per Amendola il terzo dopo Alessia e Giulia nate dal precedente matrimonio con Marina Grande, una donna molto riservata. Qualche tempo fa, in un’intervista a Verissimo, la Neri ha ammesso che la presenza del marito è stata fondamentale per lei negli ultimi, dolorosi, anni.

Più volte Francesca Neri ha spinto Claudio Amendola a lasciarla, a non condividere un dramma così grande, ma la star del piccolo e grande schermo è sempre rimasto al suo fianco.