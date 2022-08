Claudio Amendola e Francesca Neri crisi: spunta “un’altra donna”

Ora dopo ora, giorno dopo giorno, si fanno sempre più insistenti le voci di quella che sarebbe una crisi ormai conclamata fra Claudio Amendola e Francesca Neri. La coppia, considerata da molti inossidabile fino a questo momento, sarebbe infatti sull’orlo della separazione (se non già separata definitivamente) dopo ben 25 anni di relazione e più di 10 di “matrimonio”.

L’indiscrezione sulla fine del loro rapporto è apparsa in esclusiva qualche ora fa sul magazine Diva e Donna. In prima battuta si è detto che Claudio Amendola fosse stato pizzicato a fare avanti e indietro fra la sua vecchia casa e la nuova. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attore ex protagonista de I Cesaroni non vivrebbe più con la compagna ormai da diverso tempo. Queste voci, a quanto pare, si rincorrono negli ambienti romani da un po’ e i più pettegoli non starebbero parlando d’altro.

La notizia non è stata confermata in forma ufficiale né da Claudio Amendola né da Francesca Neri. Eppure, proprio poche ore fa, l’attore romano è stato pizzicato a cena in un ristorante della Capitale in compagnia del figlio Rocco, avuto nel 1999 proprio dalla compagna, ma senza Francesca Neri.

A questo puzzle si è aggiunto quest’oggi un nuovo interessante dettaglio. In base a quanto riportato da Dagospia, infatti, Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero lasciati già tre mesi fa. Il sito riporta inoltre che oggi il cuore di Claudio Amendola batta già per un’altra donna. Non è per ora dato sapere se questa “terza incomoda” di cui nessuno ancora conosce l’identità sia effettivamente dietro alla rottura fra i due, o se sia una conoscenza maturata da Amendola solo in un secondo momento.

Il matrimonio di Claudio Amendola e Francesca Neri: quando lei gli chiese di allontanarsi

Per anni, Amendola è stato un compagno fedele e affettuoso. L’attore si è preso cura della compagna nel suo momento più buio, quello in cui la Neri ha iniziato a lottare contro la cistite interstiziale. L’attrice, in un’intervista a Verissimo, aveva rivelato di aver provato ad allontanare il compagno per il suo bene, in quel periodo. Ecco cosa aveva raccontato a Silvia Toffanin: