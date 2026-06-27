Francesca Michielin, tutto sul matrimonio con Davide Spigarolo: canto in chiesa, fuga in Vespa e girasoli

Francesca Michielin si è sposata con Davide Spigarolo. La cantante veneta ha pronunciato il fatidico sì venerdì 26 giugno, nella Pieve di Sant’Eusebio, a Bassano del Grappa, la parrocchia che l’ha vista crescere. I dettagli delle nozze sono stati raccontati dal Corriere della Sera. Non sono mancate le sorprese durante la cerimonia liturgica, a partire dal fatto che l’artista ha cantato l’Hallelujah di Haim, lasciando gli invitati a bocca aperta, visto che non è una consuetudine vedere una sposa che si mette a intonare dei brani durante il suo matrimonio. Altro dettaglio particolare è stata la collocazione degli sposi in chiesa: i due non si sono posti davanti all’altare, ma sono rimasti seduti tra i sacerdoti, con lo sguardo rivolto verso i loro amici e parenti.

Francesca Michielin si è sposata con Davide Spigarolo: l’omelia con le frasi della cantante

Sono stati tre i parroci che hanno celebrato il rito. L’omelia è spettata all’abate don Andrea Guglielmi. E anche questo punto è stato trattato in maniera originale in quanto il sacerdote ha fatto un discorso che ha sapientemente mescolato i temi della fede, dell’amore e dell’accoglienza, infarcendolo con passaggi tratti dalle canzoni di Francesca tra cui “Distratto”, “L’amore esiste”, “Battito di ciglia” e “Fango in Paradiso”.

Sempre per quanto riguarda i dettagli sui generis, anche l’entrata nella pieve è stata ‘innovativa’: l’artista 31enne e lo sposo 32enne, che si sono conosciuti nel 2022, sono entrati mano nella mano, percorrendo la navata trasformata per l’occasione in un giardino con centinaia di girasoli. Dunque il neo marito non ha atteso all’altare la neo moglie, come da tradizione. Sempre il CorSera ha rivelato che gli invitati non erano molti. Presenti all’evento soltanto gli amici stretti della coppia e le rispettive parentele.

Il servizio di sicurezza fuori dalla chiesa e la scelta degli abiti dei neo sposi

Per mantenere privacy sul matrimonio, Francesca e Davide hanno ingaggiato un servizio di sicurezza che ha presidiato la zona e la strada di accesso alla pieve che è stata temporaneamente chiusa durante la cerimonia, così da evitare che qualche curioso ficcasse il naso o ‘rubasse’ momenti del rito con foto e video.

La cantautrice ha scelto di indossare un abito bianco essenziale e, dagli scatti diffusi dal CorSera, sembra che non abbia indossato il velo. Lo sposo ha optato per un abito doppiopetto marrone scuro, abbinato a camicia e cravatta chiare. Spigarolo non è una persona orbitante al mondo dello spettacolo: ex saltatore in alto, oggi è un preparatore atletico. La passione per lo sport l’ha ereditata dalla madre Gabriella Dorio, oro olimpionico dei 1500 metri a Los Angeles 1984.

Il discorso profondo rivolto agli invitati e la fuga in Vespa

Molto toccante il momento in cui i nonni della Michielin hanno consegnato le fedi e i cugini hanno letto gli auguri di buona vita ai neo sposi, i quali hanno spiegato di aver deciso di celebrare il matrimonio il 26 giugno perché il loro legame ha avuto inizio proprio in quel periodo dell’anno. Hanno anche rivelato di aver attraversato momenti delicati, come quando Francesca, tre anni fa, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico in cui le è stato asportato un rene.

“Vogliamo essere un porto sicuro per voi — hanno infine scandito rivolgendosi ai propri cari — un luogo in cui chi si sente solo può rifugiarsi, trovando la forza della condivisione e la gioia di stare insieme. Ci impegneremo a seminare bellezza nel mondo, a resistere ai pettegolezzi e a diventare un punto di luce nel buio”.

Dopo il sì, non è mancato il lancio del riso. Poi la fuga su una Vespa rossa tra le strade di Bassano del Grappa e la festa in una location segreta della zona. Viva gli sposi!