Francesca Michielin si sposa con Davide Spigarolo, lui è figlio di una leggenda olimpica

Francesca Michielin, 31 anni, si sposa. La cantante di Bassano del Grappa convolerà a nozze con il compagno Davide Spigarolo, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, che, però, ha una madre nota agli amanti dello sport. Infatti è figlio di Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana che ha disputato in carriera cinque finali olimpiche nei 1500 metri piani e negli 800 metri piani tra il 1976 e il 1984, vincendo la medaglia d’oro dei 1500 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984. La notizia dei fiori d’arancio è divenuta di dominio pubblico nelle ultime ore, dopo che sono state divulgate le pubblicazioni di matrimonio nel comune veneto in cui è nata l’artista e a Marostica, dove è venuto alla luce lo sposo.

Francesca Michielin e Davide Spigarolo si sposano: l’annuncio

Non sono trapelati i dettagli dell’evento nuziale. Non si sa quindi con precisione quando e dove la coppia pronuncerà il fatidico “sì, lo voglio”. Si sa però che il matrimonio si svolgerà entro sei mesi, vale a dire il tempo di validità che scatta dopo le pubblicazioni. Per quanto riguarda la futura sposa Michielin, non c’è bisogno di troppe spiegazioni. Da 15 anni è una delle protagoniste del panorama musicale italiano. Si sa molto meno, invece, del compagno, che ha due anni più di lei. Per la precisione conta 33 primavere. Professione preparatore atletico, condivide con Francesca una relazione dal 2022.

Michielin e Spigarolo sempre lontani dal gossip

Sia lui sia lei sono molto riservati sulla sfera privata. Infatti l’hanno sempre tenuta alla larga dai riflettori della cronaca rosa, preferendo viverla senza clamore e senza pettegolezzi. Qualche volta pubblicano degli scatti insieme sui social e nulla più. In sostanza, Michielin vuole far parlare, a livello pubblico, la sua musica, senza prestare il fianco al gossip. Come già detto, Spigarolo ha una vita lontana dal mondo dello spettacolo e sembra proprio che non abbia alcuna intenzione di volerci finire dentro, ancor meno per le sue vicende sentimentali.

Per la musicista è un periodo di novità anche sul fronte professionale. A breve, per la precisione il 12 giugno, uscirà il suo nuovo album “Magia bianca”, che è stato anticipato dal singolo “Una donna non può” e dal secondo estratto “Strega comanda”, disponibile dal 5 giugno.