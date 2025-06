Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela: lui svela la verità

Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web alcune dichiarazioni di Francesca Michielin al podcast Tintoria. Nello specifico la cantante ha rivelato di essere stata bloccata su whatsapp da Alberto Angela a causa di una coperta con su stampata la sua faccia che aveva ricevuto in dono il giorno del suo compleanno. In quell’occasione l’artista si è anche scusata con il paleontologo e divulgatore scientifico, il quale ha recentemente rotto il silenzio sulla vicenda. Angela, in un’intervista rilasciata nelle ultime ore, ha difatti smentito il racconto di Michielin.

Alberto Angela risponde a Francesca Michielin sul blocco su whatsapp

Ha fatto parecchio discutere quanto raccontato da Francesca Michielin durante la sua ospitata nel podcast la Tintoria. La cantante ha difatti rivelato di pensare di essere stata bloccata sul whastapp da Alberto Angela, in quanto l’immagine della chat con il divulgatore scientifico diventava grigia. Questo, di conseguenza, l’aveva portata a credere che lui potesse averle impedito di inviargli dei messaggi. In quell’occasione l’artista ha anche svelato il motivo dietro questo suo timore. Nello specifico ha raccontato di aver ricevuto in regalo per il suo compleanno una coperta raffigurante il volto del paleontologo e di aver postato una foto della stessa sui social prima della sua partecipazione all’Eurovision. Lo scatto, diventato virale, aveva portato tutti a chiederle nelle ospitate in tv se fosse una fan di Angela spingendola a dire di si.

Le parole di Michielin sono arrivate anche al diretto interessato, la cui replica non ha tardato ad arrivare. Nelle ultime ore, difatti, Alberto Angela ha smentito il racconto dell’artista. Il conduttore e divulgatore scientifico ha affermato di non aver mai bloccato su whastapp Francesca, sottolineando anche come non avrebbe alcun motivo per compiere un gesto del genere. Angela ha infatti lodato le capacità artistiche della cantante, aggiungendo anche come questa non abbia necessità di scusarsi con lui in quanto non ha commesso nulla di sbagliato. Parrebbe quindi che tra i due sia tutto risolto.

Francesca Michielin

Francesca Michielin è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La cantante ha difatti preso parte alla kermesse canora come big con il brano “Fango in paradiso”, classificandosi al ventunesimo posto.