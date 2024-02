Francesca Michielin: “Mi hanno tolto un rene. Ecco come vivo ora”

L’estate scorsa, più precisamente a inizio settembre, Francesca Michielin ha annullato le ultime date del suo tour per problemi di salute. Già ad agosto aveva saltato alcune tappe. La cantante aveva spiegato che avrebbe dovuto riposare per dei problemi di salute, senza però specificare nel dettaglio cosa le era successo e cosa aveva dovuto affrontare. A distanze di 5 mesi, nella trasmissione Stasera c’è Cattelan (Rai Due), ha rivelato il motivo di quel forfait. La conduttrice di X Factor ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico invasivo tramite cui le è stato tolto un rene.

La Michielin ha riferito al conduttore che oggi sta bene, ma che in estate si è ritrovata in condizioni di salute precarie. Questo il racconto della musicista a proposito di quel periodo difficoltoso: “È una cosa un po’ pesante, i miei amici mi hanno detto “Dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo””. Cattelan ha poi chiesto alla cantante in modo diretto se si possa vivere con solo un rene, ricevendo la seguente risposta: “Si, si può vivere anche senza. Io ci rido su questa cosa, quando mi dicono frasi come “costa un rene”, rispondo “no, altrimenti rimango al verde”. Faccio diverse gag…”.

Quando la conduttrice di X Factor la scorsa estate aveva raccontato di essersi trovata costretta a fermare il tour, aveva aggiunto che da circa un anno conviveva con un problema di salute che le provocava un costante dolore. Come poc’anzi accennato non aveva però reso noto i dettagli delle difficoltà fisiche riscontrate. I fan e i colleghi aveva subito intuito che non si trattava di una sciocchezza. Tantissimi le espressero sostegno e solidarietà. Tra gli amici musicisti in molti scrissero alla Michielin tra cui Laura Pausini, Emma Marrone, Levante, Orietta Berti, Baby K e Ghemon.

La cantante, nonostante il problema e nonostante il tour annullato, ha trovato le forze per continuare a lavorare a X Factor. Infatti è tornata al timone del talent show targato Sky per la seconda volta consecutiva. Il programma della tv satellitare, giunto alla sua diciassettesima edizione, è andato in onda dal 14 settembre al 7 dicembre 2023. Gli ultimi appuntamenti della trasmissione sono stati segnati dalla cacciata di Morgan dal parterre dei giudici e dalle polemiche di cui è stato protagonista il musicista degli ex Bluvertigo. Particolarmente incandescente quella sviluppatasi con Fedez.