Francesca Michelin, perché ha tagliato i capelli: il motivo è nobile

La prima puntata del Festival di Sanremo 2021 ha portato una ventata di novità a livello musicale. Le personalità che hanno calcato il palco dell’Ariston si sono mostrate in tutte le loro diversità e sfaccettature ma c’è un dettaglio che ha colpito e che tutti hanno notato.

Stiamo parlando dell’esibizione di Francesca Michielin e Fedez con la canzone Chiamami per nome e del suo nuovo look. Non è passato inosservato infatti il nuovo taglio di capelli della cantante pop che ha rinunciato alla sua classica e lunghissima chioma. Una peculiarità che ha sempre accompagnato il personaggio della Michielin.

Francesca ha quindi sfoggiato un caschetto cortissimo che ha mostrato solo nelle ultime ore. Infatti, fino alla prima di Sanremo si era mostrata in interviste e social con il suo solito look. Probabilmente dunque la decisione di darci un taglio è avvenuta nell’ultimo minuto.

Viene spontaneo chiedersi dunque per quale motivo Francesca Michielin si è tagliata i capelli. E noi sappiamo svelarvi il motivo.

Francesca Michielin, nuovo look: ecco il vero motivo

Subito dopo la l’esibizione con Fedez infatti, coppia di artisti ha raggiunto lo studio di Radio 2. Lì Gino Castaldo, Andrea Delogu e Ema Stokholma hanno testato le loro prime emozioni a caldo sulla performance avvenuta poco prima.

A questo proposito è stato veramente impossibile non parlare non parlare del nuovo look della cantante pop. Francesca Michielin ha quindi sorpreso tutti rivelando il perché del suo cambiamento. Una spiegazione che ha spiazzato e lasciato tutti positivamente a bocca aperta. Francesca Michielin ha tagliato i capelli… per beneficienza!

Ebbene sì, la cantante proprio sotto il Festival di Sanremo 2021 ha deciso di rinunciare a uno dei suoi segni distintivi per poter mostrare ancora una volta la sua sensibilità e il suo grande cuore. Nello specifico ha ammesso di aver optato per donarli a tutte quelle donne che li hanno persi, lasciando anche simbolicamente aperto un grande portone alla vita.

“L’ho fatto per donarli alle donne che li hanno persi. Ho deciso di fare questa cosa perché ero diventata Pocahontas. Nuova vita”

Un bel gesto di vicinanza e aiuto concreto, quello di Francesca che si prepara per affrontare con il suo compagno di avventura Fedez le prossime esibizioni sul palco dell’ Ariston. Intanto nella classifica di Sanremo provvisoria e della prima puntata i due hanno già conquistato un’ottima posizione.