Francesca Manzini a Striscia la Notizia: condurrà con Gerry Scotti

Francesca Manzini si guadagna il celebre bancone di Striscia la Notizia: condurrà al fianco di Gerry Scotti

Francesca Manzini è la nuova conduttrice di Striscia la Notizia (Canale 5, 20.35). La comica, dopo aver preso parte sul piccolo schermo ad Amici Celebrities nello scorso anno, è stata ingaggiata dal celebre Tg satirico di Antonio Ricci. Affiancherà Gerry Scotti, per una settimana. Per lei, l’avventura dietro al bancone più famoso d’Italia inizierà lunedì 2 e si concluderà sabato 7 marzo.

“Signori, ancora non ci credo, sarò la nuova conduttrice di Striscia la Notizia”

L’attrice approderà a Striscia nei panni di una esplosiva e irriverente Mara Venier, in uno dei deepfake più divertenti di questa stagione. In passato ricordiamo che proprio a causa dell’imitazione, Zia Mara ebbe da ridire, prendendosela con la comica. Attriti e polemiche a parte, Francesca è rimasta felicemente stupita dalla scelta del Tg di Ricci di affidarle una settimana di conduzione. “Signori! Ancora non ci credo, sarò la nuova conduttrice di Striscia la Notizia dal 2 al 7 marzo in compagnia del grande Gerry”, ha scritto sui suoi profili social, evidentemente raggiante per la news.

Francesca Manzini tra radio, cinema e tv

La Manzini, che attualmente è una conduttrice radiofonica di RDS, è nata a Roma nel 1990. Alle sue spalle ha già molte esperienze nel mondo dello spettacolo. Nel 2018 recita nel film Benedetta follia di Carlo Verdone. Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha preso parte a svariati programmi tra cui Avanti un altro!, Vieni da me, Matrix Chiambretti, Grand Hotel Chiambretti – Gente che va e gente che viene dall’Isola e Mai dire Talk, dove si è fatta notare per le esilaranti e spassose imitazioni di Simona Ventura, Asia Argento, Mara Venier, Maria De Filippi e tanti altri personaggi celebri. Nel 2019 è entrata a fa parte del cast della prima edizione di Amici Celebrities nelle categorie canto e ballo (risultando una delle concorrenti rivelazione). Dallo scorso 2 febbraio è nel cast di Enjoy – Ridere fa bene, il nuovo show comico di Italia 1.