Francesca Manzini imita Mara Venier dopo gli attriti: “Ha preso Il Volo”

Francesca Manzini torna a imitare Mara Venier: “Ha preso il Volo” (Video). Come la prenderà stavolta la conduttrice veneziana?

Francesca Manzini, in barba alle polemiche, è tornata a impersonare Mara Venier, che in passato ha mal digerito un’imitazione dell’imitatrice, come quest’ultima ha fatto sapere di recente. Francesca, però, non si è abbattuta e oggi, sui social, ha pubblicato una clip in compagnia de Il Volo (ha incontrato i tre tenori nei camerini di Verissimo) vestendo i panni ‘vocali’ di Zia Mara per presentarli in maniera spassosa. Resta da capire in che modo andrà a finire stavolta: la presentatrice veneziana manderà in archivio le polemiche del passato, tendendo una mano alla Manzini, oppure no?

“Le donne che imito hanno tutte lo stesso peso”

“Mara Venier ha preso Il Volo!”, scrive la Manzini su Instagram, a corredo della divertente clip in cui imita la conduttrice di Domenica In nel dietro le quinte di Verissimo, in compagnia de Il Volo. Immediate le reazioni dei suoi fan. Qualcuno riflette e si domanda come Zia Mara, personaggio estremamente sensibile, auto ironico e familiare, possa essersela presa così tanto per un’imitazione. “Non si può piacere a tutti – risponde la Manzini – e per me le donne che imito hanno tutte lo stesso peso, con caratteristiche ovviamente differenti ognuno il proprio lavoro e ciò che ne consegue sempre in positivo. Baci.

“Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia, per sei anni. Ho vissuto male”

Oltre a ridere e a scherzare con i giovanotti de Il Volo, Francesca a Verissimo è stata protagonista di un’intervista tosta, in cui ha ripercorso il suo passato. Un passato non facile, segnato dal difficile rapporto con il padre e dai problemi relativi alla anoressia e alla bulimia in cui è rimasta incagliata: “Mi ammalai perché stavo prendendo coscienza di quello che vedevo. Non l’ho vista come una punizione, è proprio un lasciarsi andare. Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia, per sei anni. Ho vissuto male”.