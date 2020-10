Nonostante la pandemia il 2020 è un anno da incorniciare per Francesca Manzini. L’imitatrice, cantante e conduttrice è riuscita finalmente ad entrare nel cast di Tale e Quale Show e ha pure trovato l’amore. Un amore profondo, importante, con tanto di proposta di matrimonio avvenuta in pieno lockdown. Dalla scorsa primavera la 30enne – diventata nota grazie ad Amici Celebrities – fa coppia fissa con Christian Vitelli, doppiatore 46enne. I due si sono conosciuti per caso in videochiamata tramite la sorella di Francesca, Lilli, che lavora in sala doppiaggio. Tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha poi portati alla convivenza in piena quarantena. Poco dopo, Christian ha fatto a Francesca un’inaspettata proposta di matrimonio in diretta social, lasciando così di stucco la Manzini. Proposta ovviamente accettata anche se – per via del Coronavirus – la coppia ha scelto di rimandare il grande evento al 2022.

Francesca Manzini innamorata pazza del suo Christian Vitelli

“Lui è un uomo meraviglioso, è la mia vita, la mia salvezza, la mia gioia. Un regalo caduto dal cielo”, ha dichiarato Francesca Manzini al settimanale Diva e Donna. “Aspettiamo che tutto torni, si spera, alla normalità per fare delle nozze in serenità… e poi ho bisogno di tempo per organizzare il matrimonio per bene. Ci sono tante cose da fare”, ha aggiunto. La Manzini ha inoltre ribadito che il suo futuro marito la fa stare bene, la elogia di continuo e la fa sentire sicura e protetta. Insomma, un grande amore che scaccia finalmente via le sofferenze del passato. La Manzini non ha mai nascosto le sue delusioni amorose ma ora il futuro è più roseo che mai.

Chi è Francesca Manzini e perché è famosa

Classe 1990, Francesca Manzini è una imitatrice, conduttrice e speaker radiofonica. Prima di approdare alla radio e alla televisione è stata a lungo animatrice nei villaggi turistici. Nel 2019 è stata scelta da Maria De Filippi per la prima e unica edizione di Amici Celebrities. Successivamente Antonio Ricci l’ha voluta come mezzo busto di Striscia la notizia per un breve periodo, accanto a Gerry Scotti. La Manzini è famosa soprattutto per la sua imitazione di Mara Venier. Ben noto anche il padre di Francesca: si tratta di Maurizio Manzini, famoso team manager sportivo, presente tra le fila della Lazio fin dal 1988. Per anni padre e figlia non hanno avuto un buon rapporto ma il Covid-19 li ha riavvicinati.

Chi è Christian Vitelli: il futuro marito di Francesca Manzini

Christian Vitelli è un doppiatore professionista nato a Latina ma che oggi vive a Roma dopo alcuni anni trascorsi a Londra. È l’ideatore del Festival Gran galà del doppiaggio che si tiene ogni anno al Romics. Nel 2016 ha invece condotto il Festival delle voci d’attore in coppia con Monica Ward, altra celebre doppiatrice italiana nonché sorella del più famoso Luca. Christian è un appassionato di manga e animali.