Francesca Manzini, nozze cancellate. L’ex: “I motivi sono a me ignoti”

È finita la storia tra Francesca Manzini e Christian Vitelli. I due avrebbero dovuto sposarsi entro l’anno, per l’esattezza a settembre 2021, ma non stanno più insieme. Dopo un anno di relazione, iniziata durante il primo lockdown di marzo 2020, la coppia ha deciso di prendere strade diverse. Galetto fu, dunque, il Covid per loro due. In un primo momento si erano incontrati virtualmente e poco dopo lui l’ha raggiunta per vivere insieme. Addirittura erano avvenute le presentazioni famiglia. Francesca gli aveva presentato la madre e Vitelli aveva fatto lo stesso con i suoi genitori. Era stata la conduttrice di Striscia la Notizia a dichiarare il matrimonio, rivelando di avere trovato l’uomo giusto, ma qualcosa ha rovinato le sue aspettative. Al momento non è nota la causa scatenante di questo distacco: l’unica cosa certa è che hanno iniziato un nuovo cammino lontani l’uno dell’altro.

Francesca Manzini sembra che non abbia più alcun contatto con il suo ex fidanzato che, dal canto suo, ha rotto finalmente il silenzio e detto la sua versione dei fatti. Intervistato per Vanityclass, l’uomo ha sostenuto che Francesca in un video ha parlato di incompatibilità di carattere. Ancora si chiede com’è possibile se fino a qualche settimana fa aveva annunciato il matrimonio e ora, improvvisamente, si parla di caratteri divergenti. Poi ha proseguito asserendo:

“I motivi dell’allontanamento definitivo di Francesca a me sono sconosciuti”

Classe 1974, l’ex fidanzato di Francesca Manzini Christian Vitelli ha lavorato come doppiatore e ha vissuto a Londra. Ha ideato e condotto per alcuni anni il festival Gran Galà del doppiaggio e ha condotto con la collega Monica Ward il Festival delle voci d’attore. Nella sua famiglia vi è anche un altro doppiatore: il fratello di nome Omar.

L’ultima storia d’amore nota di Francesca Manzini è quella con Juan Martin Fagiani, rugbista argentino. Il volto del tg satirico di Antonio Ricci aveva deciso di presentarlo pubblicamente solo dopo qualche mese dalla loro relazione. Qualche settimana dopo, però, aveva annunciato la rottura con l’uomo. In quell’occasione spiegò di aver capito che ciò che la legava a lui: non era amore ma semplice amicizia.

Nel dettaglio, aveva dichiarato che da tempo c’era un accontentarsi per non perdere quel legame importante mentale che si è trasformato in amicizia.