Francesca Manzini, “io licenziata da Selvaggia Lucarelli in radio”: l’opinionista la smonta e la sbugiarda

Francesca Manzini, terminata l’ultima puntata in prime time su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ha conversato con Raimondo Todaro. I due concorrenti hanno parlato dei trascorsi professionali che entrambi hanno avuto con Selvaggia Lucarelli. Il coreografo ci ha lavorato per anni a Ballando con le Stelle (lui allora era un maestro del talent, lei giudice). Anche Manzini ha collaborato per un breve periodo con l’opinionista. Si è trattato di una parentesi radiofonica non molto fortunata per l’inquilina della Casa più spiata d’Italia, che ha dichiarato di essere stata licenziata dalla giornalista. Un’affermazione che fin da subito è parsa un po’ sbilenca visto che non risulta che Selvaggia sia mai stata proprietaria di un’emittente radiofonica. Certo ha lavorato in radio, ma senza il potere di licenziare o assumere. Perché appunto non titolare dell’attività. E infatti, non appena ha avuto notizia di quanto esternato da Manzini, ha sbugiardato quest’ultima, raccontando una versione dei fatti ben differente.

Grande Fratello Vip, Francesca Manzini sbugiardata da Selvaggia Lucarelli

“Lei è proprio una bella donna. Poi mi ha fatto strano vederla intera, ero abituato a guardarla dietro a un bancone. Io la conosco da tanto, con lei ho lavorato almeno dieci anni”, ha spiegato Todaro chiacchierando con Manzini. L’imitatrice ha così riferito che anche lei ha incrociato professionalmente la giornalista: “Anche io l’ho conosciuta tanto tempo fa, ma vabbè… Ho lavorato con lei dieci anni fa. Lei mi ha licenziata dalla radio. Sì, parlo proprio di lei. Abbiamo lavorato insieme in una nota radio e circa dieci anni fa lei mi tolse dal programma. Vabbè è andata così”.

Lucarelli, nella mattinata di mercoledì 13 maggio, dopo che ha letto quanto riportato da Manzini sul suo conto, ha dato la sua versione dei fatti attraverso una storia pubblicata su Instagram, facendosi una risata e smentendo in buona parte il racconto dell’ex conduttrice di Striscia la Notizia:

“Ahahah. Allora, circa 10 anni fa invitai Francesca nel mio programma radiofonico perché facesse qualche imitazione. Non vi fu alcuna assunzione da parte della radio (tra l’altro ero io stessa con un contratto per quel progetto, non avevo dipendenti). Venne due o tre volte credo, poi mi resi conto che era un po’ troppo convinta di poter andare a braccio senza preparare testi e interventi e semplicemente non la chiamai più. Ma non la licenziai semplicemente perché non è mai stata assunta. La trama del suo Big Fish si allunga…”

Come già sottolineato, Lucarelli non è mai stata proprietaria di una radio, quindi non è possibile che abbia assunto o licenziato qualcuno. Tantomeno Manzini.

Lo scontro in diretta tra Manzini e Lucarelli

Poco prima che l’imitatrice parlasse del “caso licenziamento”, nel corso della diretta del GF Vip si è scontrata con l’opinionista. Quest’ultima ha dichiarato di avere sospetti sulla reale esistenza del misterioso fidanzato che la gieffina sostiene di avere fuori dalla Casa. Così Selvaggia sul tema:

“Per settimane ha giocato sull’equivoco di essere innamorata di Raimondo Todaro e mi sembra che il fidanzato di Washington non fosse ancora entrato nella trama. Adesso c’è questo nuovo personaggio nella sua soap. Lei è l’emissario del caos. Chiunque si avvicini a lei viene accusato di qualsiasi cosa, di essere freddo, molesto, insensibile, indelicato. Lei è un vampiro emotivo, succhia l’energia di tutti e si autocommisera“.

Lucarelli si è poi rivolta a Todaro, sostenendo che abbia fatto un errore a legarsi in modo così stretto a Manzini. “Il fine stratega ha sbagliato solo una cosa, quella di associare tanto la sua figura a quella di Francesca, che si è dimostrata controversa, contorta, destabilizzante”, ha ragionato l’opinionista, aggiungendo che secondo lei Todaro adesso vorrebbe prendere le distanze dall’imitatrice, ma sarebbe frenato per il timore che il pubblico potrebbe considerarlo una sorta di traditore. Il coreografo si è difeso affermando di avere un rapporto franco con Manzini, nei confronti della quale non lesina critiche.