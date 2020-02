Francesca Manzini, chi è il fidanzato: l’imitatrice svela la sua identità

Francesca Manzini svela l’identità del suo misterioso fidanzato: ecco chi è

Fino a ora, c’è sempre stato un grande mistero sul fidanzato di Francesca Manzini. L’imitatrice italiana non aveva mai parlato apertamente della sua attuale relazione. Lo scorso 20 gennaio aveva reso ancora più misteriosa l’identità dell’uomo, condividendo su Instagram una foto che li ritrae mentre si baciano. I fan di Francesca, ex concorrente di Amici Vip, hanno chiesto insistentemente il nome della sua dolce metà. La Manzini, anche in questo caso, ha preferito non rivelare alcun dettaglio sull’uomo che attualmente le sta facendo battere il cuore. E mentre la vediamo divertirsi a Striscia la Notizia, nelle vesti di Mara Venier, finalmente viene svelata l’identità del suo fidanzato misterioso. A confessare il nome dell’uomo che, al momento, è al suo fianco è la stessa Manzini, attraverso una nuova intervista sul settimanale Oggi. Francesca riserva alla sua dolce metà parole speciali, dalle quali si intuisce che tra loro c’è una bellissima storia d’amore.

Francesca Manzini, il fidanzato è italo-argentino e si chiama Juan

Francesca Manzini è fidanzata e ora sappiamo, finalmente, che il fortunato si chiama Juan. “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura”, scriveva qualche settimana fa l’imitatrice su Instagram. I fan incuriositi dalla foto, non hanno però ricevuto delle risposte da parte della diretta interessata. Ed ecco che ora, sul settimanale, rivela qualche dettaglio sulla sua storia d’amore: “Sono fidanzata con il mio Belén, lo chiamo così perché è italo-argentino. Si chiama Juan, ha una grande pazienza. Mi ha accompagnato a Fiumicino, si è subito i miei vocalizzi per scaldare la voce, e rideva. Non è facile trovare un modo che crede in te e di dice: ‘spacca tutto’; io ce l’ho”.

Francesca Manzini pronta a condurre Striscia la Notizia con Gerry Scotti

Si chiama Juan, l’uomo che sta facendo battere il cuore della bella imitatrice. Nel frattempo, come vi abbiamo già anticipato, Francesca Manzini si prepara a intraprendere un’importantissima esperienza. Dal 2 al 7 marzo, dopo essersi divertito con le sue imitazioni nelle vesti di Mara Venier, il pubblico la vedrà ancora a Striscia la Notizia, ma dietro il noto bancone. A fianco di Gerry Scotti, la Manzini condurrà il famoso programma di Canale 5 per una settimana.