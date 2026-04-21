Francesca Manzini crolla al GF Vip, la sorella Lilli la attacca a sorpresa: “Che figura, spero la eliminino”

Solitamente ci si aspetta che tra sorelle ci si dia manforte e ci si sostenga. Per questo, nelle scorse ore, ha fatto molto rumore l’intervento di Lilli Manzini che, parlando della sorella Francesca impegnata al Grande Fratello Vip, ha dichiarato che sta recitando una parte e che si augura che venga rapidamente eliminata dal reality show in onda su Canale 5. Ha inoltre definito la comica una “donna bambina” e ha criticato la sua decisione di partecipare al programma. Le esternazioni di Lilli, divulgate attraverso una storia Instagram, sono arrivate dopo il crollo emotivo di Francesca che, dialogando con Raimondo Todaro nelle scorse ore, ha pianto a dirotto, facendo emergere tutte le sue insicurezze e chiedendo a bruciapelo al coreografo se lei sia un “cesso”.

Grande Fratello Vip: Lilli contro la sorella Francesca Manzini

Lilli Manzini ha premesso di non aver mai voluto intervenire fino ad ora sul percorso della sorella al GF Vip. “Ma quando è troppo, è troppo”, ha chiosato, aggiungendo che da settimane continua a leggere sui social insulti rivolti a Francesca. A sorpresa, però, non se l’è presa con gli odiatori, bensì con la comica, affermando che “recita” e che, a suo avviso, ha commesso un grosso errore nell’accettare di prendere parte al reality più spiato d’Italia:

“Non vedo l’ora che finisca sto Gf Vip. Non ne posso più di vedere mia sorella Francesca “recitare” questo ruolo che non le appartiene! Per me tutto ciò che è televisivo è una recita… Poi ti credo che le arrivano commenti simili. Questo è lo scotto da pagare quando vuoi partecipare a questo tipo di trasmissioni. Se avessi potuto glielo avrei sconsigliato, ma visto che non ci viviamo, rispetto la sua scelta però anche basta, sta facendo una pessima figura! Lei è una “donna bambina” troppo fragile per stare là dentro. Se continua così spero venga eliminata il prima possibile! Lo dico per il suo bene e per la sua immagine che vi assicuro non è quella che fa vedere da un mese. Ma anche basta ca*zo!”

Lilli, senza troppo girarci attorno, ha sostenuto che Francesca abbia quindi un lato caratteriale che non ha ancora mostrato. Non è chiaro a che cosa si riferisca di preciso, anche se tutto spinge a credere che abbia voluto far capire che la sorella non è solo lacrime e bontà.

Il crollo di Francesca Manzini a colloquio con Raimondo Todaro

Manzini si è presa una cotta per Todaro. Purtroppo non ricambiata. L’ex prof di Amici è stato chiaro con lei, dicendole di provare tanto affetto nei suoi confronti e di volerle bene, ma al contempo le ha fatto capire che la passione è un’altra cosa. Inoltre, il ballerino ha anche una fidanzata che lo attende a gioco finito. Nelle scorse ore i due concorrenti si sono ritrovati in giardino a chiacchierare fitto fitto. Francesca è crollata, affermando di non stare bene e di non riuscire a vivere la felicità.

“Sono felice quando canto e ballo, quando mi esprimo – ha spiegato -. Non ricevo mai carezze, ma solo applausi. Gli applausi sono le carezze che vorrei da una sola persona. Mi sono lasciata sfruttare da diversi uomini. Quando le persone mi conoscono, scappano. Dicono che sono troppo affettuosa, troppo dolce e fuggono”. A questo punto, in lacrime, ha rivolto a Todaro una domanda direttissima: “Ora ti faccio una domanda a cui devi rispondere da uomo. Io sono un ce*so?”

Raimondo le ha fatto un lungo ragionamento. In primis, le ha detto che non la ritiene un “cesso”, poi ha saggiamente spostato il focus sul concetto di accettazione di sé: “Io ora parlo per come una donna piace a me. Ti sei lasciata andare. Tu non ti metti le scarpe se non te lo dico io, non ti trucchi se non te lo dico io, non ti pettini se non te lo faccio notare io, non ti vesti se non te lo dico io. A un maschio piacciono anche queste cose qui. Si vede proprio che non ci credi nemmeno tu in te stessa. Se non ti piaci tu, è difficile che tu possa piacere ad altri”.

“Già il fatto che mi chiedi se ti vedo brutta, significa che per te è un problema. Se per te è un problema, allora è una cosa che devi risolvere”, ha concluso il ballerino. La conversazione è diventata virale sui social, venendo commentatissima dai telespettatori. Anche la sorella di Manzini ha detto la sua, lasciando quasi tutti di stucco.