Francesca Manzini al GF Vip: “Io amante di Totti? Cosa è accaduto, Lucarelli come agenzia delle entrate”

L’attesa sta per finire per gli amanti del Grande Fratello Vip: martedì 17 marzo inizierà la nuova edizione del reality più spiato d’Italia. Nel cast ci sarà anche Francesca Manzini, conduttrice e imitatrice. La 35enne romana, intervistata dal Corriere della Sera, ha chiarito di non essere mai stata l’amante di Francesco Totti, spazzando via alcune voci circolate in passato. Ha anche detto di temere il giudizio dell’opinionista Selvaggia Lucarelli. Inoltre, in modo sincero e onesto, ha dichiarato di aver accettato la proposta di diventare concorrente per provare a rilanciare la sua carriera che non sta vivendo un periodo roseo.

Francesca Manzini spiega perché ha detto di sì al Grande Fratello Vip

L’imitatrice ha spiegato che la partecipazione al GF Vip è per lei un’opportunità per ritornare all’entertainment, in quanto professionalmente sta affrontando un momento di impasse. “Siamo tanti e io non sgomito. Quando la curva scende, io mi reinvento sempre per alzarla di nuovo”, ha aggiunto. E ancora, ha rivelato che già in passato le erano giunte proposte per entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Il GF tante volte, ma non ne avevo una bella opinione, c’era troppa spettacolarizzazione. Sento invece che questa è un’edizione rinnovata”.

Ha quindi rimarcato di aver scelto di immergersi in questa nuova esperienza affinché gli addetti ai lavori della tv ritornino a comporre il suo numero di telefono: “Mentre sogno il sogno di tutti, Sanremo, spero possa nascere un nuovo programma per me”.

Smentita la relazione clandestina con Totti e il timore per i giudizi di Selvaggia Lucarelli

A condurre il ‘traffico’ al Grande Fratello Vip ci sarà Ilary Blasi, subentrata ad Alfonso Signorini dopo che quest’ultimo è stato travolto dallo scandalo scatenato da Fabrizio Corona. Manzini ha imitato più volte l’ex Letterina con la quale ha un bel rapporto: “La chiamerò sore’. Abbiamo sempre avuto un rapporto di stima e di simpatia. Per non parlare delle stories che aveva fatto davanti alla Rolex, taggando me e Totti”.

Proprio a causa di quella storia ironica si diffuse la voce che sosteneva che Manzini fu l’amante dell’ex capitano della Roma. Una fake news. “Il problema è che molti pensarono che io fossi l’amante di Totti. Ho dovuto spiegare che ovviamente non era così, anche perché in casa con papà Manzini — storico team manager della Lazio — era un derby impercorribile”, ha sottolineato l’imitatrice.

Per quel che riguarda le opinioniste del GF Vip, è stata riconfermata Cesara Buonamici che sarà affiancata dalla new entry Selvaggia Lucarelli. Manzini ha ammesso candidamente di temere i commenti della giornalista: “Per me lei è come l’Agenzia delle Entrate: fa paura a prescindere, anche se paghi prima, anche se c’è un concordato fiscale. Però deve stare tranquilla: i pandori non li vendo, li mangio e basta”.

Non ha invece paura dei giudizi del volto del Tg5. “Sì, ci conosciamo da tanti anni e c’è una grande stima reciproca. La “zia” è un’istituzione”, ha dichiarato in riferimento a Buonamici. Ha anche parlato di Mara Venier. In passato la conduttrice veneziana non prese benissimo l’imitazione di Manzini. I dissidi sono poi stati appianati. “Le ho appena scritto se potevo imitarla. Mi ha risposto con un cuoricino”, ha confidato la 35enne.