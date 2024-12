Francesca inguaribile romantica: messaggio in codice per Manuel?

Li abbiamo conosciuti a Temptation Island e da quel momento il pubblico italiano li segue sui social. Stiamo parlando di Francesca Sorrentino e Manuel Maura che hanno partecipato al viaggio dei sentimenti, lasciando il villaggio separati per poi riprovarci ma senza risultato. Infatti, dopo una serie di tira e molla, i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente tanto che attualmente la giovane ragazza è una delle troniste di Uomini e donne.

Tuttavia, in occasione del video degli auguri di Natale pubblicato su Witty Tv, la diretta interessata ha condiviso con i telespettatori e i fan un particolare che non è passato inosservato che alluderebbe al suo ex fidanzato.

Le parole di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino, ex concorrente di Temptation Island, è stata intervistata dallo staff di Uomini e Donne e per l’occasione ha dovuto rivelare cosa si augura per l’anno che sta per iniziare. La giovane tronista ha confessato: “Spero di avere meno preoccupazioni – poi ancora – spero di trovare un equilibrio, una serenità e perché no? Anche una persona“.

Messaggio in codice per Manuel? L’ipotesi

Le sue parole non sono passate inosservate e dopo la pubblicazione dell’intervista, sono molti i follower e i telespettatori di Uomini e donne che hanno ipotizzato che il fatto di volere meno preoccupazioni fosse un allusione al suo ex fidanzato Manuel. Che si tratti di un messaggio in codice per l’agente commerciale non c’è dato saperlo. L’unica cosa certa è che la tronista è un un’inguaribile romantica che crede ancora al grande amore nonostante il suo passato l’abbia messa a dura prova. Che Maria De Filippi riesca ad aiutarla a trovare l’anima gemella? Il pubblico fa il tifo per lei, seguendola e sostenendola in ogni situazione.

Perché Manuel e Francesca si sono lasciati

La storia dei due ex concorrenti di Temptation Island ha interessato e incuriosito milioni di italiani che hanno seguito il loro viaggio dei sentimenti. E sono stati proprio Francesca e Manuel a riferire di essersi lasciati definitivamente, senza, tuttavia, rivelare i motivi della rottura. Entrambi, però, hanno tenuto a precisare che non si sono verificati tradimenti, né mancanze di rispetto.

Sui social, Manuel aveva scritto: “Preciso inoltre che le cose non accadono dall’oggi al domani, vengo da un periodo dove sono stato male sia emotivamente che fisicamente. Ad oggi l’unica e sola cosa che cerco è di poter star bene con me stesso, che non è affatto scontato. Con ciò concludo dicendo di non addossare colpe a nessuno, mi auguro bene reciproco”.