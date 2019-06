Francesca e Gennaro: al Gf 2019 lettera inattesa per Giorgio, poi sorpresa con bacio

Gennaro e Francesca, al Grande Fratello 2019 il fantasma di Giorgio anche in finale

Francesca De André è stata la protagonista indiscussa dell’inizio della puntata finale del Grande Fratello 2019 e ovviamente non poteva mancare il riferimento alla sua storia con Giorgio che – come ben sapete – l’ha tradita mentre lei era in Casa. Barbara d’Urso ha mandato in onda un filmato in cui si vede proprio Francesca piangere in settimana per la rottura di questo legame dopo che il Gf le aveva chiesto di scrivere una lettera a una persona esterna; la De André ha voluto parlare proprio con Giorgio ripercorrendo la loro storia d’amore ed esprimendo tutto il suo rammarico, con un Gennaro Lillio intanto rapito dal filmato che stava andando in onda: era evidente che il concorrente fosse preoccupato da quello che stava vedendo perché le lacrime di Francesca potevano anche significare la volontà di riavvicinarsi a Giorgio.

La lettera di Francesca De André a Giorgio: “A un certo punto ho smesso di girare la testa”

Così però non sarà, anche a fronte di quello che è successo in settimana e del rapporto che ora ha instaurato con Gennaro. Giorgio tra l’altro sembra essere totalmente disinteressato della rottura, e a sottolinearlo è stata proprio Barbara mostrando a Francesca i post che il ragazzo ha pubblicato su Instagram in settimana: “Solo per dirti – queste le parole della conduttrice –: stai tranquilla perché non è a casa a piangere per te”. “La mia consapevolezza – ha risposto Francesca riferendosi alla lettera scritta in settimana – è maturata grazie anche al suo di comportamento. La lettera era molto lunga e gli ho spiegato che non ho visto un uomo distrutto dal dolore. A un certo punto ho smesso di girare la testa per non guardare in faccia la realtà e mi sono trovata davanti una realtà evidente. Sarebbe stato molto più semplice buttarmi definitivamente tra le braccia di Gennaro senza capire cosa stesse succedendo; invece ho mantenuto il controllo con lui per la stima che prova”.

Quale futuro per Francesca De André e Gennaro Lillio? Intanto sorpresa al Gf

Cosa succederà adesso a Francesca e Gennaro, una volta archiviata definitivamente la storia con Giorgio? Anche stasera i due sembravano lì lì per discutere dopo che Barbara aveva fatto vedere a entrambi la discussione per le manette di Taylor Mega e per altri (futili) motivi; fortunatamente non è accaduto niente di tutto questo – ci è bastata la lite proprio con Taylor – e sono stati affrontati altri argomenti. I dubbi però restano: Gennaro riuscirà ad avere pazienza con Francesca? Oppure cambierà idea una volta finito il Grande Fratello? Come si metteranno insomma le cose tra i due? Troppo presto per capirlo anche se i segnali di una possibile rottura ci sono tutti. Oggi il Gf ha fatto una sorpresa a entrambi mostrando un video che racconta la loro storia e preparando una bella location per un ballo sulle note di Anche fragile, la canzone preferita di Francesca; è anche scoccato un bacio passionale che tuttavia non ci dà certezze. Staremo a vedere cosa succederà.