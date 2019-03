Francesca Fioretti torna a parlare della morte di Astori: “È stato straziante”

Francesca Fioretti torna a parlare dopo la morte del compagno Astori: “Mi è caduta addosso una tragedia, è stato un anno straziate”

Da quando è morto Davide Astori la sua compagna, Francesca Fioretti, ha preferito affrontare il suo dolore nel silenzio. Oggi, a distanza di un anno da questa disgrazia, la compagna del calciatore è tornata a parlare del suo lutto a Vanity Fair. È la seconda intervista che rilascia dalla morte di Astori. Una perdita quella del suo compagno che, ancora adesso, Francesca non riesce ad accettare. “Ogni giorno penso che accanto a me Davide non ci sarà più. Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. È stato un anno straziante, difficile e impegnativo. Non credevo di essere così forte. Il destino mi ha rapinato. Con un furto mi ha rubato all’improvviso tutto quel che avevo. Sono diventata una donna che affronta sfide che non pensava di riuscire a superare”, ha dichiarato.

Francesca Fioretti si racconta, il grande dolore dopo la morte di Astori: “All’inizio avevo paura di tutto”

I giorni seguenti alla perdita dell’amore della sua vita sono stati davvero difficili per Francesca. “All’inizio avevo paura di tutto. Per molti mesi non ho acceso la tv né ho dormito nella nostra stanza. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall’idea di volerle meno bene. Mi ha aiutato una psicologa infantile. Ci sono andata subito, il giorno dopo la morte di Davide. Ero in confusione totale. Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un’intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova“, ha raccontato la Fioretti.

Francesca Fioretti confessa: “Dopo la morte di Davide non riesco a fare progetti”

Francesca Fioretti oggi, ripensando a quel 4 marzo (il giorno in cui Davide Astori è morto), si consola pensando che, prima della tragedia, aveva sentito Davide, e lui stava bene e non vedeva l’ora di rivedere lei e sua figlia. “Dopo la morte di Davide non riesco a fare progetti. A tratti mi sembra che stia migliorando tutto e il minuto dopo cado. Parlo molto con mia figlia, cerco di formarle dei ricordi, voglio che lei un giorno sia libera di andare per la sua strada. Se rifletto razionalmente su quel che mi è successo ancora non ci credo e penso ancora non sia vero” ha confessato a Vanity Fair.