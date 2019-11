Francesca Fialdini, Tiberio Timperi parla del loro rapporto: tutta la verità

Francesca Fialdini, com’era davvero il rapporto con Tiberio Timperi? Parla il conduttore

Sono tanti i pettegolezzi che sono circolati sul rapporto che univa Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. I due, infatti, hanno condotto fianco a fianco una delle edizioni del programma pomeridiano di Rai Uno, La Vita in Diretta. Per tutto il periodo della loro conduzione si vociferava che tra i due non corresse buon sangue. Questo perché spesso e volentieri si sono lasciati andare anche a qualche, ironico, battibecco direttamente davanti alle telecamere. Qualcuno quindi ha immaginato che il rapporto tra i due volti televisivi fosse molto teso. Sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV, Tiberio Timperi è tornato a parlare di questo pungente argomento. Con la speranza di mettere fine a tutto il chiacchiericcio che si è creato intorno a questa questione.

Tiberio Timperi: “Io e Francesca siamo amici e ci sentiamo ancora”

Il giornalista e conduttore televisivo, senza mezzi di termini, ha messo in chiaro le cose. Queste le sue parole: “Non andavamo d’accordo? Una cretinata! Io e Francesca siamo amici e ci sentiamo ancora spesso. Quando discutevamo lo facevamo per trovare un accordo migliore”. Tiberio Timperi ha poi parlato proprio del gossip che si era creato intorno al rapporto che aveva con la Fialdini evidenziando il fatto che sono state molte le persone che si sono espresse su questo argomento. Il conduttore ha parlato dei tanti pettegolezzi che si sono creati: “Sulle nostre liti in tanti ci hanno ricamato” . Insomma, tra i due non c’era proprio nessuna guerra in atto. I loro ‘battibecchi’ erano semplici scambi di opinioni.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi due conduttori di punta per mamma Rai

Oggi Francesca Fialdini conduce Da noi…a ruota libera. Un programma che va in onda di domenica, subito dopo Domenica In, con il quale sta ottenendo un discreto successo. Gli ascolti tv, infatti, parlano e mostrano buoni risultati. Tiberio Timperi, intanto, conduce con Monica Setta la nuova edizione di Uno mattina in famiglia su Rai Uno. Il giornalista, però, ha un sogno: “Se potessi ricondurrei Verdetto Finale che, alla pari di Uno Mattina in Famiglia, mi ha regalato molte soddisfazioni. Ma mi piacerebbe anche fare un programma sulle automobili, essendo un grande appassionato di motori”.