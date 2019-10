Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera: “Non ho capito”

Da noi…a ruota libera. La Fialdini convince sempre più i telespettatori

Sono tornate oggi, domenica 13 ottobre, le emozionanti storie de Da noi…a ruota libera. Al pubblico si è presentata una Francesca Fialdini più briosa che mai con addosso degli abiti così luccicanti da fare luce a tutto lo studio. Così, come il suo grande sorriso. Felice e serena, la tipica ansia delle prime puntate sembra essere andata via. La prima intervista, del suo programma dedicato specialmente al mondo femminile, è stata con Gloria Guida. La conduttrice del programma Le ragazze (che va in onda su Rai 3) ha raggiunto la Fialdini per un tu per tu emozionante e a tratti esilarante. Gloria ha raccontato un po’ della sua vita privata e della sua storia d’amore con Johnny Dorelli, che dura ormai da tantissimi anni. Le due si sono scambiate alcune confidenze e poi si sono esibite insieme. Si, proprio così! Francesca Fialdini e Gloria Guida hanno raggiunto un palchetto secondario ed hanno cantato, divertendosi un sacco. Il duetto è piaciuto tantissimo ai telespettatori che sui social hanno commentato positivamente.

Francesca Fialdini dal canto con Gloria Guida all’esilarante siparietto con Nonna Licia

La Fialdini e il suo Da noi…a ruota libera convincono sempre più. Ma quello che è successo durante la seconda intervista è ancor di più esilarante. La conduttrice ha incontrato Nonna Licia, una donna che a quasi 90 anni è diventata influencer grazie all’aiuto del nipote. L’anziana signora ha sfoggiato un look pazzesco ed ha raccontato a Francesca com’è questa sua ‘nuova vita’. Licia ha raccontato che spesso e volentieri i suoi followers le chiedono consigli specialmente sulla vita sentimentale. La Fialdini dunque le ha chiesto un esempio e la simpatica nonnina ha raccontato: “Mi ha scritto una e mi ha detto che è depressa perché sta con due uomini: uno per un lato e uno per un altro lato. Allora io le chiedo quali sono questi lati? E lei mi risponde: beh uno mi da’ la sicurezza e invece l’altro mi da’….(alludendo a ‘certe cose’ ndr)”. La conduttrice, tra le risate e gli applausi del pubblico, è apparsa un po’ gelata, sorpresa dalle parole della signora, ed ha fatto finta di non capire, così Licia le ha risposto: “Meglio che non lo dico, lo capiscono tutti”. Un siparietto, questo, davvero simpatico.

Francesca Fialdini: la precisazione del TG 1 sulla scomparsa di Manuel Frattini

Poco prima dell’inizio della puntata del programma Da noi…a Ruota Libera, è andato in onda il Tg Uno durante il quale è stata fatta una precisazione proprio su Francesca Fialdini. Come sicuramente saprete, poche ore fa è venuto a mancare il coreografo Manuel Frattini. Al Tg Uno è stato così detto che la conduttrice del talk show domenicale non avrebbe potuto parlare di lui durante la puntata perché appunto è registrata. La conduttrice ha comunque dedicato un bellissimo post all’artista dei musical italiani sui social esprimendo tutto il suo dolore per l’inaspettata scomparsa.