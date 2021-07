Francesca Fialdini non si nasconde più: pronta a sposare il fidanzato Milo

By

Francesca Fialdini è fidanzata. Nonostante sia sempre stata molto riservata sulla sua vita privata la presentatrice Rai non ha mai nascosto di vivere una relazione importante da più di qualche anno. La Fialdini ha però sempre tenuto nascosto il nome dell’uomo che le ha rubato il cuore e che le ha regalato una certa stabilità sentimentale. Ora ci ha pensato il settimanale Nuovo a chiarire la posizione del volto Rai.

I paparazzi di Riccardo Signoretti hanno pizzicato la conduttrice di Da noi… a ruota libera in vacanza a Forte dei Marmi mentre si rilassa col suo compagno. Chi è il fortunato? Milo, odontoiatra 41enne di Lecco. Nelle foto pubblicate dalla rivista si vede la Fialdini che si lascia travolgere dai baci del suo principe azzurro, per niente incurante dei vicini di ombrellone.

Francesca Fialdini ha deciso di non nascondersi più e senza alcun timore si è lasciata andare davanti all’obiettivo dei fotografi. Non solo: a quanto pare la 41enne starebbe addirittura pensando alle nozze. Del resto la Fialdini non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia dopo aver raggiunto, con orgoglio e soddisfazione, tanti traguardi professionali.

La relazione tra Francesca Fialdini e Milo è ormai ben consolidata. Secondo le indiscrezioni i due fanno coppia fissa dal 2009. Un amore lungo e importante, che potrebbe presto avere una svolta decisiva. Di recente la Fialdini ha parlato apertamente in alcune interviste della voglia di diventare mamma dopo il successo ottenuto in tv grazie a diversi programmi in onda sulle reti Rai.

Quello con Milo sembra proprio un rapporto stabile, nonostante la distanza. A quanto pare l’odontoiatra vive a Lecco mentre Francesca Fialdini è impegnata a Roma per i suoi impegni in tv. Impegni che proseguiranno anche nella prossima stagione televisiva, dove la Fialdini è stata riconfermata.

La giornalista sarà di nuovo al timone di Da noi…a ruota libera, programma della domenica con il quale Francesca Fialdini è riuscita addirittura a battere Domenica Live di Barbara d’Urso. Quasi tre milioni di persone hanno seguito con interesse e curiosità le interviste della Fialdini, alle prese pure con il format di Rai Tre Fame d’amore.