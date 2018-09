Francesca Fialdini, La Vita in Diretta: le prime parole sulla gaffe fuorionda

Francesca Fialdini cerca di placare le polemiche dopo la gaffe a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini, dopo la gaffe commessa ieri ne La Vita in Diretta, ora ha deciso di mettere in chiaro la situazione attraverso Twitter. Il programma su Rai Uno è partito bene con la nuova stagione, ma quanto accaduto nella puntata del 5 settembre ha un po’ sconvolto il pubblico. Pare proprio che un microfono tenuto aperto per sbaglio abbia portato la Fialdini a commettere una vera e propria gaffe in diretta. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ha chiaramente affermato che il suo copione faceva schifo. Parole molto forti, che in molti hanno prontamente criticato. Ed ecco che ora Francesca è stata costretta a condividere un tweet, attraverso il quale spiega che la sua affermazione non rappresenta una critica verso gli autori. Anzi, la conduttrice ci ha tenuto a specificare che la squadra del noto programma Rai è composta da persone che lei stima. Ormai sembra proprio che il fuori onda di ieri pomeriggio sia diventato oggetto di forti polemiche nei confronti della conduttrice.

Francesca Fialdini fa una gaffe a La Vita in Diretta e il pubblico Rai si scatena

“No, nel mio fuori onda non criticavo gli autori. La squadra di La Vita in Diretta è composta da professionisti, che stimo (e che ringrazio). E loro lo sanno”. Questo è ciò che oggi la Fialdini ha scritto su Twitter per placare le polemiche e le accuse sui social. Infatti, sul web sembrerebbe essersi creato un caos dalla giornata di ieri. Sono molti i telespettatori che da casa hanno sentito chiaramente la conduttrice affermare: “Fa schifo questo copione, fa schifo!” La Fialdini pare si sia subito resa conto della gaffe, tanto che è comparsa in studio con lo sguardo rivolto verso il basso. Nonostante ciò, il programma di Rai Uno è partito abbastanza bene, tanto da aver battuto la diretta di Barbara D’Urso.

La Vita in Diretta parte bene, Francesca Fialdini però fa una gaffe

Gli ascolti parlano chiaro, la nuova edizione de La Vita in Diretta ha già conquistato il pubblico. Di certo la gaffe della Fialdini non riuscirà a compromettere la fiducia dei telespettatori, sebbene molti di loro siano indignati per quanto accaduto.Ora la conduttrice ha tentato di placare gli animi un po’ agitati, spiegando come stanno davvero le cose e sperando che il pubblico possa perdonarla.