Francesca Fialdini ha il Covid: domenica condurrà con l’aiuto di Nek

Il Covid-19 non ferma Francesca Fialdini. Del resto qualche giorno fa, dopo aver annunciato la sua positività al virus, la presentatrice aveva assicurato che non si sarebbe fermata. Ora arriva l’annuncio di Dagospia, confermato anche da Alberto Matano a La vita in diretta: la 40enne presenterà la prossima puntata del suo programma di punta, Da noi…a ruota libera, da casa. La Fialdini seguirà dunque le orme di Carlo Conti e Serena Bortone, che negli scorsi mesi hanno combattuto contro il Coronavirus.

Come anticipato da Dago, Francesca Fialdini condurrà la nuova puntata di Da noi…a ruota libera, quella di domenica 14 febbraio, in collegamento da casa. In studio, a supportare la giornalista, ci sarà Nek. La Fialdini e Filippo Neviani, vero nome del cantante, sono grandi amici e cercheranno di regalare al pubblico uno spettacolo diverso dal solito. Già qualche settimana fa la Fialdini aveva intervistato Nek ed era emersa la grande complicità tra i due.

Francesca Fialdini ha svelato di avere il Coronavirus qualche giorno fa. In un lungo post su Instagram l’ex volto de La vita in diretta ha spiegato di essere l’unica contagiata del suo gruppo di lavoro. Da noi…a ruota libera potrà dunque andare avanti senza troppi problemi. Un sospiro di sollievo per gli oltre due milioni di telespettatori che ogni domenica pomeriggio non perdono una puntata del format della Fialdini.

Un programma, quello Da noi…a ruota libera, che quest’anno ha ottenuto più di un record, battendo quasi sempre Domenica Live di Barbara d’Urso. Un grande successo per Francesca che, partita in sordina, ha saputo conquistare gli italiani. La Fialdini non ha svelato i suoi sintomi Covid ma è probabile che sia asintomatica.

Nek torna invece in tv dopo la recente intervista a Verissimo, nella quale ha parlato dell‘incidente alla mano di qualche mese fa. Filippo Neviani si è fatto male con una sega circolare e ha rischiato seriamente di morire. Per fortuna non è rimasto in casa più del dovuto. Nek ha dovuto affrontare pure un lungo intervento, durato ben 11 ore.