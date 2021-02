Francesca Fialdini positiva al Covid: cosa ne sarà di Da noi a ruota libera?

Francesca Fialdini è risultata positiva al Covid. La notizia è stata lanciata da Tv Blog poco fa, ma è arrivata nel giro di pochi minuti la conferma della conduttrice. Anche per lei quindi è arrivato l’esito positivo al tampone, uno dei tanti a cui si sottopongono i personaggi della televisione. Chi va in onda infatti viene sottoposto costantemente a dei controlli, sia chi conduce sia chi partecipa come ospite. E diversi personaggi sono stati trovati positivi al Coronavirus proprio durante questi controlli che sono ormai ordinari.

L’annuncio della conduttrice è arrivato tramite Instagram. Ha confermato di essere risultata positiva al Covid e lo ha scoperto ieri. Prima di recarsi sul posto di lavoro ha deciso di fare un tampone preso in farmacia. E lo ha scoperto così. Non ha contagiato nessuno, per fortuna: “La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo”. Con l’ultima frase ha confermato che domenica Da Noi a Ruota Libera andrà in onda, in un modo o nell’altro, quindi il suo pubblico può tirare un sospiro di sollievo.

La Fialdini ha fatto sapere che terrà aggiornati i suoi fan passo dopo passo, senza però stressarsi. Dunque al momento non è in pericolo l’appuntamento di domenica 14 febbraio su Rai Uno. Gli scenari possibili sono diversi e a distanza di quasi un anno dallo scoppio della pandemia sono ormai noti. Potrebbe quindi collegarsi da casa e condurre così, in remoto, la sua trasmissione. Ci sono stati dei precedenti, da Carlo Conti a Tale e Quale Show alla più recente Serena Bortone con Oggi è un altro giorno.

Questa è l’ipotesi più plausibile. Anche ad Amici è successo che due professoresse hanno contratto il Covid e hanno preso parte alla puntata in collegamento. Molto dipenderà anche da come sta Francesca Fialdini. La speranza è che sia asintomatica e che lo sarà fino a quando non risulterà di nuovo negativa. Insomma, è molto probabile che se la situazione lo permetterà la Fialdini condurrà da casa Da Noi a Ruota Libera. Se poi la situazione dovesse cambiare tutto può succedere, anche che la puntata venga cancellata.