Francesca Fialdini a La Vita in Diretta meraviglia l’ospite: “Sei senza calze? Che gambe pazzesche”

Francesca Fialdini senza calze a La Vita in Diretta: lo stupore di Miranda Martino

Francesca Fialdini è una delle conduttrici di casa Rai più seguite e chiacchierate del momento. Al timone del talk show La Vita in Diretta, è stata spesso nel mirino del gossip italiano per il suo rapporto un po’ turbolento con il collega e compagno di conduzione Tiberio Timperi. I due presentatori ci hanno messo un po’ di tempo a conoscersi e a trovare il giusto feeling e adesso sembrano finalmente in perfetta sintonia. Nella puntata andata in onda oggi 27 febbraio, però, a monopolizzare l’attenzione, almeno per un momento, è stata proprio la bella conduttrice toscana. Con un minidress verde petrolio ha suscitato lo stupore di Miranda Martino, ospite in studio. La cantante e attrice 76enne, era lì in rappresentanza degli artisti che continuano a lavorare con grande seguito e successo anche in età avanzata. Così, non ha potuto fare a meno di notare le belle gambe della Fialdini. La donna le chiede se ha indosso le calze e la conduttrice risponde di no, lasciando la sua interlocutrice a dir poco sorpresa, che poi si complimenta vivamente.

“Hai delle gambe pazzesche”: Francesca Fialdini e i complimenti per le belle gambe

Francesca Fialdini chiede alla sua ospite quali sono i segreti per mantenersi in forma. Miranda Martino non riesce a sentire bene e fa ripetere la domanda. “Miranda io ti dico una cosa”, afferma la Fialdini, “Sono mezza sorda, mezza cieca, porto le lenti a contatto e ci vedo poco”. “Però c’hai delle gambe pazzesche”, la interrompe la Martino. In studio parte un grande applauso e l’attrice continua a fare i complimenti alla padrona di casa: “Ho incontrato la Cuccarini […] in una trasmissione. Le gambe senza calze… anche tu sei senza calze?!”, dice con espressione sbalordita. La Fialdini risponde di si e fa cenno con la testa. “È pazzesco, ti odio… ti odio. Delle gambe pazzesche davvero”, conclude sorpresa e inarrestabile Miranda Martino. “Ma pazzesca sei tu con la tua energia”, replica sorridente la conduttrice.

Miranda Martino ospite a La Vita in Diretta

Francesca Fialdini che nella puntata precedente ha vissuto un momento di forte imbarazzo, ritorna sulla domanda principale. Così Miranda Martino afferma che per mantenersi ancora informa alla sua età non fa nulla di particolare. E poi ironica afferma “Io ancora mi mantengo bene, la faccia ancora abbastanza… ma il corpo fa schifo”, facendo ridere tutto il pubblico in studio. L’attrice e cantante ci ripensa e le viene in mente cosa fa per stare bene; e così dichiara di dormire 8 ore al giorno e di mangiare sempre agli stessi orari.