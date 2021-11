Francesca Fialdini, gaffe con Tozzi: Raf lo fa notare, lei tira dritto

Piccolo epic fail della conduttrice con il cantante ospite in trasmissione: ecco cos’è accaduto e come ha reagito

Che cosa succede quando hai a disposizione due ospiti musicali molto importanti ma la tua cultura in materia non è il massimo? Accade che puoi fare delle gaffe e creare un pochino di imbarazzo in studio, in diretta. Ecco cos’è successo qualche ora fa a Francesca Fialdini, che in onda a Da Noi a Ruota Libera ha dato vita, suo malgrado, ad uno strano siparietto con Raf e Umberto Tozzi.

Tutto nasce quando Francesca Fialdini ha iniziato a tessere le lodi dei due artisti, sottolineando quanto Raf avesse avuto successo all’estero in passato e, soprattutto, di come fosse stato il primo artista a dilagare anche oltre i confini italici. “Raf ha portato la musica italiana nel mondo, questo ragazzo ha scalato le classifiche, poi è arrivata Spagna, ma lui è stato il primo ce lo ricordiamo?” racconta la Fialdini, con il sorriso stampato in faccia. Peccato solo che nel frattempo i suoi ospiti la osservano (a distanza) straniti, con già in testa quello che avrebbero detto subito dopo.

Mentre la Fialdini prosegue il suo discorso, Raf la interrompe con una doverosa precisazione: “In realtà c’era stata anche Gloria di Umberto che negli USA aveva avuto un grande successo e non solo negli Stati Uniti…”. Una frase, questa, ripresa anche dal “povero” Umberto Tozzi, che riprende il discorso del collega e sottolinea, orgoglioso: “Io e Raf condividiamo questo primato”. Ovviamente, la conduttrice non ha fatto una piega e ha continuato imperterrita a parlare ai due ospiti come se nulla fosse accaduto. Ai di là della gaffe, in ogni caso, nessuno sembra essersi particolarmente offeso.

In trasmissione, fra le altre cose, Raf e Umberto Tozzi hanno avuto la possibilità di parlare del loro nuovo tour congiunto, che si era dovuto interrompere per forza di cose a causa dell’emergenza Covid.

I due, come ha ricordato anche la Fialdini (questa volta correttamente!) hanno alle spalle fra i tanti anche un altro importante traguardo. Il duo si era infatti classificato al terzo posto, un risultato inaspettato, all’Eurovision 1987 con Gente di Mare, che era stato fra l’altro il primo brano che Raf aveva cantato in italiano.