Fialdini: figlio? “Ci penso”. Poi le parole su Cuccarini e Matano

Francesca Fialdini, l’intervista: l’opinione su Alberto Matano e Lorella Cucccarini a La Vita in Diretta, la dichiarazione d’amore per il fidanzato e le parole su un possibile figlio (“Voglio farmi sorprendere”)

Francesca Fialdini, conduttrice Rai classe 1979, si è confidata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Una chiacchierata in cui ha affrontato vari temi che ruotano attorno alla sua vita privata e a quella professionale. Da poco ha iniziato una nuova avventura televisiva, prendendo il timone di Da noi… a ruota libera, programma domenicale che sfrutta il traino di Domenica In. Francesca svela alcune curiosità dello show: innanzitutto sottolinea di divertirsi “un sacco” nelle interviste, la cui scalette, tassativamente, sono preparate soltanto dopo che ha “parlato con gli ospiti”. Prima “ogni giudizio è sospeso“. A proposito di ospiti, il sogno nel cassetto? “Papa Francesco e Michelle Obama“.

“So che Matano e la Cuccarini si stanno divertendo… Io dovevo tirare il fiato”

Si rimane in tema televisivo e Francesca spende delle parole per Matano e Lorella Cuccarini, attuali conduttori de La Vita in Diretta, programma pomeridiano di Rai 1 che conosce molto bene, avendolo guidato al fianco di Tiberio Timperi nella scorsa stagione. “So che si stanno divertendo e questo è importante. Ma non poteva essere altrimenti, con Alberto si ride tantissimo.” E a lei manca la conduzione quotidiana? “Neanche un po’. Alla fine ero molto stanca, affaticata. Dovevo tirare il fiato“. Prima di passare alla vita privata, spazio ancora alla tv, in particolar modo a una suggestione. E se Amadeus la chiamasse come ‘valletta’ a Sanremo? “Fantascienza. Sarebbe come chiedersi se esistono gli alieni.”

Francesca Fialdini: “”Mentirei se dicessi che non penso a un figlio”

La Fialdini parla poi del fidanzato, pur mantenendo sempre una coltre molto spessa di privacy sulla relazione. Si professa “innamorata pazza” e confida che lui la guarda spesso quando è in tv “ed è un giudice severissimo”. Oggi è arrivato il momento di fare un figlio? “Mentirei se dicessi che non ci penso. Però non si nasce mamme a tutti i costi e cercare un figlio è forzare la vita tanto quanto decidere di non averne a priori. Voglio farmi sorprendere dalla vita.”