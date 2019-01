Francesca Fialdini, fidanzato e figli: “Sono una donna contemporanea”

Francesca Fialdini, la conduttrice de La vita in diretta, parla della sua vita privata

Francesca Fialdini è felice. La conduttrice de La vita in diretta ha 39 anni, è single e non ha figli. Una situazione che non pesa alla giornalista, più che mai concentrata sulla sua carriera. Che negli ultimi anni ha letteralmente spiccato il volo in Rai, tanto che oggi la Fialdini è una delle presentatrici più stimate e apprezzate. “Penso di essere un modello di donna contemporanea che magari è più facile trovare altrove, per esempio in Francia o in altri paesi esteri. In Italia siamo ancora troppo indietro. Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte del paese le guarda con diffidenza e rispetto. L’amore ben venga ma non deve essere un’imposizione legata all’età“, ha detto Francesca al settimanale Diva e Donna.

Francesca Fialdini favorevole all’adozione di un figlio

“Non capisco le donne che vogliono figli a tutti i costi anche se non arrivano. Non ho lo stesso loro sentimento o desiderio di maternità. Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera”, ha aggiunto Francesca Fialdini. Che, come sottolineato prima, non è ancora diventata mamma. “Io sono felice di quello che ho. Amo il mio lavoro più di ogni altra cosa, mi impegna tanto ed è in cima alla classifica”, ha assicurato la collega di Tiberio Timperi.

L’obiettivo di Francesca Fialdini per il nuovo anno

“2019? Mi lascio sorprendere da quello che arriva. Vivo quello che c’è e coltivo giorno per giorno il presente”, ha affermato Francesca Fialdini.