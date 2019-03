Francesca Fialdini parla di femminicidio: il messaggio per la festa della donna

Francesca Fialdini parla di femminicidio a La Vita in Diretta per la Giornata Internazionale della Donna

Francesca Fialdini, nella puntata odierna (giovedì 7 marzo) de La Vita in Diretta, ha voluto lanciare un messaggio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che come ben sappiamo cade l’8 marzo. La bella conduttrice ha affermato che sarà una giornata da celebrare anche per le vittime di femminicidio. Presente in studio in qualità di opinionista anche il giornalista Salvo Sottile. Così, la Fialdini si rivolge al collega: “Salvo, mi viene da farti una domanda a te perché sei un uomo, ma anche un cronista e storie di questo tipo le ascolti, le racconti e le indaghi anche tu”. E poi chiede: “Cosa dovrebbe cambiare per aumentare la sensibilità?”. “Per le donne di essere più consapevoli degli strumenti che oggi ci sono per difendersi, soprattutto consapevoli del fatto che un amore malato non è un amore”, replica l’ex protagonista di Quarto Grado.

La Vita in Diretta, il messaggio di Francesca Fialdini: “Pene certe”

A La Vita in diretta si parla spesso di cronaca nera e in molti casi si tratta di donne uccise dai mariti, dai fidanzati o comunque dalla mano di un uomo. Da Roberta Ragusa a Melania Rea, tante sono le storie di femminicidio che Francesca Fialdini, insieme a Tiberio Timperi, racconta nella trasmissione pomeridiana del primo canale. E così nell’ultima puntata, rispetto a chi si macchia di questo tipo di reato, ha affermato: “Mi verrebbe da dire… pene certe”. “Assolutamente, la certezza è uno dei casi saldi della nostra battaglia”, replica Salvo Sottile in accordo con la presentatrice toscana.

Francesca Fialdini impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne

La Fialdini da quando conduce La Vita in Diretta ha a che fare con numerosi casi di cronaca nera e di femminicidio. Impegnata in prima linea in questa battaglia, già lo scorso novembre aveva fatto un gesto importante. In occasione della settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, infatti, Francesca Fialdini ha preso un rossetto rosso e si è fatta un segno sul volto per dimostrare il suo appoggio a questa causa e per sensibilizzare alla tematica, in un momento storico in cui la violenza sulle donne è molto presente. Dopo aver espresso la sua idea sulle casalinghe per scelta, nella puntata di oggi la bella giornalista ha affrontato un altro tema importante per le donne italiane.